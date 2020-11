Fabregas reconoce a Carlos Vela como la estrella que decidió no brillar

El español Cesc Fabregas afirmó en una entrevista que el mexicano Carlos Vela no ha sido una estrella a nivel mundial, debido a que él no ha querido explotar todo el talento que ha tenido en sus pies.

En una charla, Fabregas explicó que el azteca del LAFC es uno de los mejores jugadores con los cuales ha estado, pero abundó en los detalles del zurdo atacante.

Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS

El ex del Arsenal, y precisamente en donde coincidieron, sostuvo que Vela no ha querido ser más, pero no duda de sus cualidades.

No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho

Fabregas considera a Vela como un gran amigo

El ibérico no sólo tiene en mente la efectividad de Vela, sino la amistad que mantuvieron bajo el mando de Arsene Wenger en los Gunners, comentó a Claro Sports.

Carlos es amigo mío y es de esas personas con las que he hablado muchísimo. He tenido tantas conversaciones con él [...] para mí era como mi hermanito pequeño