FIFA sí tendrá ceremonia y entrega de los premios The Best

La FIFA anunció este viernes que no dejará de reconocer a los mejores del año en este 2020 con los premios The Best, en una ceremonia diferente pero indispensable para honrar los logros, el próximo 17 de diciembre.

Por medio de un comunicado, el máximo organismo regidor de futbol en el mundo, explicó que serán 11 categorías que se reconocerán en un evento virtual que de cualquier modo, tendrá precauciones de salud para su celebración.

Recalcó la FIFA que las votaciones comenzarán el 25 de noviembre y cerrarán el 9 de diciembre para elegir a los ganadores de cada temática.

Recibir el trofeo significa ser reconocido por aquellos que son el corazón y el alma de la comunidad del fútbol, que es lo que hace que The Best FIFA Football Awards sea tan especial

The best será entregado por quinto año

El premio de la FIFA a los mejores del año, cumplirá su quinto año, luego de separarse de la entrega del Balón de Oro. En las ceremonias previas, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Lionel Messi han ganado.

2016

Cristiano Ronaldo

2017

Cristiano Ronaldo

2018

Luka Modric

2019

Lionel Messi



Las categorías que se entregarán en 2020 en el The Best

La mejor jugadora de la FIFA

El mejor jugador masculino de la FIFA

La mejor entrenadora femenina de la FIFA

El mejor entrenador masculino de la FIFA

La mejor arquera femenina de la FIFA

El mejor portero masculino de la FIFA

FIFA FIFPRO Mundial Femenino11

FIFA FIFPRO Mundial Masculino11

Premio FIFA Fair Play

Premio FIFA Rifle

Premio a la afición de la FIFA