Francescoli habló de todo del futbol argentino

Enzo Francescoli es uno de los grandes ídolos de River Plate, y hoy el mánager del equipo que ha escrito la página más importante de la institución en el plano internacional. El uruguayo otorgó una entrevista al programa F90 de ESPN Argentina en la que habló de todo. Desde por qué eligió a Marcelo Gallardo como DT, sobre la situación actual del futbol argentino, y hasta su futuro dentro de la institución. Vale la pena recordar que a final de año habrá elecciones en el club de Nuñez.

Te podría interesar: Oficial: Ignacio Ambriz dirigirá en Europa

“A Marcelo lo conozco desde que llegó al club y siempre demostró personalidad. Tuve un par de charlas con él que me llamaron mucho la atención, por sobre cómo quería que jugaran sus equipos y me pareció súper interesante. Me enteré que estuvo por Europa visitando técnicos para seguir mejorando cuando me surgió la idea y lo llamé”, explicó sobre cómo fue el proceso para elegir al Muñeco.



La dificultad que tienen los clubes argentinos para contratar futbolistas

Enzo habló también sobre la dificultad que tienen los clubes argentinos para contratar futbolistas, y es que ante la crisis económica que azota a Argentina es muy complicado para ellos poder ofertar por futbolistas de primer nivel.

“Estamos lejos de los contratos de otros países del mundo. Nuestro esfuerzo es tratar de retener lo que tenemos, que es bueno y que nos ha permitido competir. No me gusta negociar con cosas que son imposibles”, externó el ídolo de Zinedine Zidane.

En esa misma ruta, el directivo riverplatense explicó que en dado caso de que el colombiano Rafael Santos Borré no siga en el equipo, no saldrán al mercado a contratar a otro eje de ataque y que la apuesta del club será el juvenil Federico Girotti, quien a sus 22 años poco a poco se ha ganado minutos en el equipo de Gallardo.

Te podría interesar: Real Madrid por el camino de la recuperación

“No lo sé, dependerá de quien asuma (en referencia a quien resulte ganador en las elecciones del club de fin de año). En diciembre veremos en las elecciones, y no tengo una decisión tomada. La verdad no lo he pensado, todavía faltan algunos detalles en las listas que van a componerse y ahí tomarán una decisión y me avisarán”, aseveró Francescoli sobre su continuidad en el club tras los comicios de diciembre.

Sobre si Marcelo Gallardo dirigirá a River en 2022, explicó que el Muñeco tiene contrato hasta diciembre y que dependerá de él si decide mantenerse en el cargo. Y que considera que el DT tomará su determinación un tiempo antes de las elecciones, es decir que la continuidad de Gallardo no dependería de quien sea el nuevo presidente de la Institución.