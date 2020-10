El Ajedrez Humano | Gennaro Gattuso ni tan villano, ni tan héroe

Odiado, insultado y cuestionado en las redes sociales oficiales del Club Napoli por una gran parcialidad de la afición mexicana por no meter a jugar a Hirving Lozano. Hoy Gattuso, tras los dos goles del “Chucky” ante el Atalanta, pasó,así, de la noche a la mañana de ser el villano a un heroé que siempre supo que hacía con el Chucky ; una postura del aficionado promedio que no extraña, pero deja clara la falta de criterio que existe en este tema.

Y es que a nuestros jugadores mexicanos que militan particularmente en Europa, se les da un status casi casi de santos, de conquistadores, se les defiende a veces hasta de manera injustificada, los memes cuando un mexicano llega a algún club del viejo continente son lo primero en destacar; desde el “ya llegamos put….”, hasta el “ahora si van a probar el chi… nacional” un folklor que pasa de lo cómico a lo tétrico.



Gennaro Ivan Gattuso es un referente del futbol en Italia, su estilo cuando era jugador podria gustar o no, pero marcó una época en el AC Milan donde militó 13 años, ganando 17 titulos, entre los que destacan 2 Champions League, 2 Supercopas de la UEFA, 2 ligas, entre otras, así que seguramente algo sabe el señor.

Para el recuerdo, el que llevo al “Chucky” al Napoli fue otro gran ícono italiano Carlo Ancelotti, un opuesto completo en perfil, táctica y estilo de juego a la de Gattuso. “Carletto” prioriza el juego ofensivo sobre el defensivo, sus equipos luchan, pelean sí, pero le dan mas luz a los jugadores que tienen el arte en los pies, de ahí que se fijara en el mexicano. Gattuso no es que sea un “picapiedra”, pero sabiendo su sello cuando era jugador, lo plasma ahora como técnico, Gennaro aplaude el ataque, pero le da un peso específico a la defensa, aplaude el arte también, pero no perdona a quién no defiende y ahí esta el detalle con Lozano.

Gattuso siempre fue frontal, nunca ocultó cuando se le cuestionó, le gustaba el “Chucky” a la ofensiva pero no le gustaba como defendía y eso para un tipo de musculo, feroz en la recuperación de la pelota, es imperdonable.

Pero no se deshizo del mexicano, al contrario, lo que hizo el cuerpo técnico de Gattuso es darle forma a lo que él quería en bien de su estilo. “Ahora es más fuerte, ya no se cae tanto” declaró hace unas semanas el técnico de “Los Partenopeos”, haciendo referencia a que el trabajo físico del “Chucky” ha progresado. Porque para quienes han jugado en Europa el asunto es así, o corren o corren, de poco sirven “florituras” con la pelota si al perderla no luchan para recuperarla.

Napoli muestra una clara mejoría

Es temprano para pensar que Lozano será titular indiscutible en el Napoli, pero sus números en pleno arranque de la liga italiana muestran una clara mejoría.

En la Temporada 2019/2020 en la Champions League, jugó 7 partidos, tuvo 1 asistencia, hizo 1 gol, en el “Calcio” disputó 26 encuentros de 38, marcó 4 goles, 1 asistencia y lo amonestaron 3 veces.

Apenas van 4 Jornadas de la Temporada 2020/2021 y en solo 3 juegos, porque recordemos que el Napoli no se presentó al partido ante la Juventus por una polémica entre la Liga y el Departamento de Salud de Italia debido a 2 casos de COVID-19 en elementos del primer equipo, así que en solo 3 jornadas, el Chucky lleva ya 4 pirulos, lo mismo que hizo en 26 encuentros hace 1 año, su bio-tipo se ve mas sólido, marcado, como a Gennaro le gusta.

A partir de ahora, con Liga, Champions y Copa, el Chucky tendrá minutos para demostrar que ha progresado, que fue maduro para aguantar y no huír de un equipo, de un técnico, de una liga que al jugador mexicano históricamente le cuesta trabajo sobresalir, los dos goles ante el Atalanta, son una gran carta de presentación en el insipiente arranque de la liga italiana, pero para demostrar que no fue eso, tan solo un buen arranque, Hirving Lozano tiene que convertirse en un hombre influyente en su equipo, en un estilo de juego que un día lo borró y hoy lo incluye, por méritos propios, porque al final Gattuso no es ni tan bueno, ni tan malo en este cuento.

Por: Luis Enrique Alfonzo (@LEAdeportes)