Gianinna Maradona señala a responsables por filtraciones de mensajes

Parece que, al menos por ahora, Diego Armando Maradona no podrá descansar en paz. La filtración de los audios entre el neurocirujano Leopoldo Luque, médico personal del 10, y la psiquiatra Agustina Cosachov siguen generando reacciones. Esta vez fue Gianinna, la menor de las hijas del 10 con Claudia Villafañe, quien se refirió a las comunicaciones entre los dos médicos que son investigados por posible homicidio culposo.

A través de su cuenta de Twitter, la madre de Benjamín Agüero (primer nieto de Diego), mostró su enojo y dolor con respecto a los audios en que Luque llama, de manera peyorativo, “el gordo” a Maradona. Y también sobre el mensaje en que el mismo médico trata de tonta a su media hermana Jana por querer internar a su papá en un hospital. Primero anunciando que “les juro voy a ir uno por uno”.

Posteriormente, se descargó con respecto a que la tildaban de exagerada por decir que su papá no estaba bien:

“Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mí no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos”, se lee en el tuit en el que la hija de Diego se desahoga con respecto a la manera en que no tomaron en cuenta sus pedidos de ayuda.

Gianinna enfurece tras la filtración de los mensajes

Por otro lado, en otro tuit mostró su enojo porque se hayan filtrado a los medios de comunicación los mensajes entre los médicos, ya que son pruebas en la causa que investiga si la muerte de Maradona tiene responsables. “Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información”.

Con ese mensaje, Gianinna deja claro que considera que el abogado de alguna de las partes damnificadas filtró los audios. Y de acuerdo a distintos medios argentinos, los audios y textos que se han dado a conocer hasta ahora representan una parte menor de lo que ya tiene la fiscalía y de lo que se podría continuar dando a conocer.