Grupo de selecciones se unen en contra de la FIFA

La propuesta de modificar la celebración de las Copas del Mundo cada dos años, ha motivado a que sectores se pronuncien a favor y en contra, y son precisamente seis Federaciones de Europa que están categóricamente rechazando esta alternativa.

Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Islandia e Islas Feroe se oponen a que el Mundial se celebre cada dos años y no cada cuatro como ocurre tradicionalmente y aseguraron que si la mayoría de las selecciones que estás afiliadas a la FIFA deciden que sea así “considerarán otras acciones y escenarios más cercanos a sus valores fundamentales que la actual propuesta”.

Comunicado revela postura de Selecciones Nórdicas

Las seis federaciones nórdicas que han reaccionado en contra, se expresaron así en un comunicado desplegado en las últimas horas del viernes 15 de octubre, en el que sostienen que desde que el congreso de la FIFA, se aprobó en mayo abordar su viabilidad, el organismo ha buscado comprometer y forzar a ex jugadores para apoyar esta iniciativa y que estas aún no han tenido participación en el diálogo que se debería sostener sobre cambios que “deben realizarse con acuerdos entre las partes implicadas y no a toda prisa”.

El motivo del rechazo al Mundial cada dos años

La oposición al proyecto de la FIFA, se ve motivada al impacto que tendrá en competiciones como la Eurocopa y el Mundial femenino, que quedarían fuera del público y de los medios de comunicación, de acuerdo a su visión.

“No podemos esperar que los clubes cedan jugadores para los Mundiales de la FIFA bianuales si el calendario de partidos no está acordado por los que lo deben cumplir”, exponen estas selecciones aliadas para rechazar el proyecto y sostuvieron que “esto canibalizará el buen funcionamiento de los torneos: las Eurocopas masculinas y femeninas quedarán obsoletas si se introducen las innecesarias Copas Mundiales de la FIFA bianuales”.

Las seis federaciones nórdicas, dijeron que trabajan y velan por un desarrollo saludable del deporte en sus países y el resto del mundo, que también lo harán con “enmiendas constructivas para que el futbol prospere más en otras regiones”, aunque “esto no debe ser a costa de un desarrollo exitoso en Europa”.

