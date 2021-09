Inglaterra gana con equipo B y se perfila a Catar

Londres, Inglaterra. La selección de Inglaterra volvió al mítico Wembley para dar un paso más en su clasificación al Mundial de Catar 2022 con un triunfo a medio gas ante Andorra por marcador de 4-0 en el que brilló mucho Jesse Lingard, con un doblete y una asistencia.

El técnico inglés Gareth Southgate revolucionó el once que sacó en el triunfo contra Hungría consciente de que la debilidad de los andorranos no pondría en peligro cualquier tipo de experimento. Y acertó. Metió once cambios, incluyendo la entrada del portero Sam Johnstone, primer futbolista del Championship en tres años en jugar con la selección de Inglaterra, Patrick Bamford, el máximo goleador del Leeds United, y Jesse Lingard, uno de los descartados de la Euro.

Te puede interesar: Autoridades entran a la cancha para suspender Brasil vs Argentina

Al minuto 15, Lingard cazó una pelota en el punto de penalti y la cruzó junto al palo izquierdo de Gomes para el 1-0. El ’10' de Inglaterra estaba desatado y tan solo dos minutos después hizo su segundo, picándola delante del portero, pero fue anulado por fuera de juego claro.

REUTERS

Triple cambio ofensivo que dio resultado a Southgate



En el segundo tiempo a Inglaterra le faltaba continuidad y Southgate intentó encontrarla en un triple cambio con Harry Kane, Mason Mount y Jack Grealish. Y así fue. Entre Mount y Grealish crearon el penalti del 2-0, convertido por Kane. El delantero del Tottenham ya está a solo trece tantos de igualar el récord de Wayne Rooney como máximo goleador de la historia de Inglaterra.

Te puede interesar: Hat-trick de Gareth Bale ante Bielorrusia

La entrada de los tres fantásticos dio oxígeno e ideas a los ‘Tres Leones’ y se aprovechó de ello Lingard, primero con un disparo seco desde fuera del área que no pudo atajar Gomes con el que completó su doblete, y luego con un centro que Bukayo Saka conectó a la red.

4-0 para Inglaterra, que se dejó los goles para el final y que cada vez tiene Catar más cerca, puesto que lidera el grupo I con 15 puntos, seis más que Albania.

Con información de EFE