¿Inicia el éxodo en Boca Juniors?

México.. La conquista de la Copa Diego Armando Maradona no llevó tranquilidad a Boca Juniors. Menos de 48 horas después de haber dado la vuelta olímpica, dos pesos pesados del plantel manifestaron públicamente que tienen la intención de abandonar al club. Uno por la falta de continuidad, el otro en busca de algo mejor.

Eduardo Salvio, uno de los más señalados por la eliminación ante Santos en la Libertadores, es uno de esos dos jugadores. . El Toto manifestó que, aunque su padre le pide que se quede en el club para ganar la Copa Libertadores, él está dispuesto a abandonar a la institución.

“Estoy bien acá, estoy feliz, no puedo decir que me voy a quedar porque uno en el futbol nunca sabe lo que va a pasar. Después analizaremos con mi representante a ver qué hay, pero estoy contento. Estoy en el club más grande de la Argentina”, aseguró en entrevista para el programa F90 de ESPN Argentina.

Conforme fue avanzando la charla, el Toto fue acortando el margen de maniobra para su actual club al dejar claro que “si viene algo mejor, lo voy a analizar con mi representante. Si es mejor para mí, me voy a ir. Porque sé la situación del país”. Finalmente contó que su plan es irse a vivir a Madrid cuando termine su carrera y que si se tiene que quedar en Boca lo hará sin problemas.

Mauro Zárate se quiere ir de Boca Juniors

La otra cara de la moneda es la de Mauro Zárate, el talentoso atacante se quiere ir del club porque no está contento con su situación dentro del mismo. El menor de la dinastía Zárate dejo absolutamente claras sus intenciones.

“Estando así, no me sirve estar en Boca. No terminé siendo lo importante que quería ser”, aseguró con respecto a su rol de suplente dentro del equipo en entrevista para el canal TyC Sports.

El 2021 arranca convulsionado para Juan Román Riquelme y compañía, ya que de perder a estos dos futbolistas, él y su consejo de futbol serán los encargados de salir a buscar a dos elementos de jerarquía para suplirlos. Y eso ante la situación económica actual de Argentina, parece complicado.