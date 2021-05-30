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Fútbol

Italia anuncia lista de 28 jugadores rumbo a la Eurocopa

Marco Verratti (PSG), pese a que está actualmente de baja por una lesión, es la sorpresa de la lista de convocados por Italia.

El técnico Roberto Mancini

Escrito por: Azteca Deportes

Roma, Italia. El técnico de la selección de Italia Roberto Mancini anunció la lista provisional de 28 jugadores para encarar la próxima Eurocopa, en la convocatoria destaca la presencia de Marco Verratti (PSG) pese a que está actualmente de baja por una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha.


A la espera del debut de la selección italiana en la Eurocopa, previsto para el 11 de junio en el Olímpico romano contra Turquía, Roberto Mancini decidió tomarse todavía un tiempo antes de oficializar la lista definitiva de los 26 jugadores.

El plazo termina a las doce de la noche del 1 de junio.

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Los delanteros Moise Kean, del París Saint Germain (PSG), Giacomo Raspadori, del Sassuolo, y el guardameta Alessio Cragno, del Cagliari, fueron excluidos de la lista.


El arquero Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y los campeones de la Champions League con el Chelsea, Jorge Frello "Jorginho" y Emerson Palmieri destacan en una lista en la que se encuentra Verratti, con el deseo de esperarle hasta el final para tenerle a disposición.

Verrati lleva unas semanas de baja por una lesión en el ligamento colateral de la rodilla derecha y no llegará a tiempo para el primer partido, frente a Turquía.

Esta es la lista provisional de convocados:


Porteros: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).

Defensas: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (París Saint Germain), Gianluca Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta).

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Centrocampistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (París Saint Germain).

Delanteros: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), Matteo Politano (Napoli).

EFE

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