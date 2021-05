Si estoy en la selección es porque el futbol ha hablado: Benzema

París, Francia. Karim Benzema regresa a la selección francesa después de más de cinco años de ausencia y su retorno se lo debe a que “el futbol ha hablado”.

“El motivo del retorno son mis prestaciones con el club, el futbol ha hablado. Siempre hay que estar bien con el club, no bajar los brazos, incluso cuando hay obstáculos”, explicó Benzema en conferencia de prensa en las instalaciones donde la selección de Francia se prepara para la Eurocopa.

El delantero del Real Madrid habló con el director técnico Didier Deschamps pero no se supo si el jugador galo pidió perdón al seleccionador por las acusaciones de haber cedido al racismo, tras dejarle fuera de la convocatoria de la pasada Eurocopa.

Por si te interesa: Los 7 campeones mundiales mexicanos de la actualidad

“Hablamos de muchas cosas, no voy a repetir lo que dijimos, pero lo más importante es poder jugar en la selección… El pasado es pasado, siempre hay cosas que lamentas, pero no se puede dar marcha atrás. Lo más importante es lo que haces en el campo y yo ahora me concentro al máximo para aportar cosas al equipo, eso es lo que tengo en mente como ambición”, declaró Benzema.

Karim Benzema atribuyó al trabajo su alto nivel de juego en los últimos años, pero también a la madurez y la experiencia, aunado al tener el objetivo de regresar a la selección francesa.

“Cuando no estás en la selección es una decepción. Lo que más me dolió fue no estar en la Eurocopa y en el Mundial, pero hice autocrítica”, afirmó el jugador merengue.

Por si te interesa: El belga Kevin De Bruyne sufre fractura de nariz

Benzema, decepcionado por la salida de Zidane

“Zizou siempre me ha respaldado, me ha apoyado, me ha ayudado a alcanzar el nivel que tengo ahora, por eso se lo agradeceré siempre, es un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos y en el plano humano es el hombre perfecto”, apuntó Benzema.

“Usaría la palabra ‘magnífico’. Estoy decepcionado porque se vaya del Madrid, pero es así, la vida sigue”, finalizó.

EFE