Juan Román Riquelme no asistió a la fiscalía

Juan Román Riquelme no deberá presentarse ante las autoridades, al menos por hoy. Y es que el vicepresidente de Boca Juniors solicitó, a través de su apoderado legal, posponer la cita para declarar ante la fiscalía, originalmente pautada para hoy, y desde las oficinas de la justicia se aceptó el pedido del ex mediocampista. Por ahora, no hay una nueva fecha para que Riquelme se siente frente a la fiscal.

Riquelme fue citado por la presencia de su hijo Agustín, el pasado 12 de marzo, en su palco de la Bombonera para presenciar el Clásico en el que Boca y River Plate empataron a un tanto por la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional. En una clara violación al aislamiento obligatorio de siete días impuesto por el gobierno argentino para todos los ciudadanos que regresan del extranjero.

El caso del hijo del ex enganche, tomó mayor notoriedad porque un día antes del clásico en cuestión, explotó el escándalo en Argentina tras el arribo de un vuelo, procedente de Cancún, en el cuál 44 estudiantes que retornaban de su viaje de graduación resultaron positivos por covid-19 en los exámenes realizados durante un control preventivo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El club podría ser sancionado

Incluso se especuló que Agustín Riquelme había viajado en dicha aeronave, situación que se desmintió con el tiempo. Pero de igual manera, el hijo de Riquelme llegó a Buenos Aires dos o tres días antes del partido. Situación por la cual la justicia decidió abrir una investigación tras ver las imágenes de la televisión que lo mostraban en el palco de su padre.

Además de las posibles sanciones personales, tanto para Juan Román Riquelme como para su hijo, que van desde una multa que ronda los 20 mil pesos mexicanos hasta 60 días de arresto. Pero Boca Juniors también podría ser castigado con la clausura temporal de su estadio al ser el establecimiento dónde se cometió la falta.

Aún falta que las autoridades determinen si hubo violaciones a los artículos 202 y 205 del código penal argentino y, sin fecha para que Riquelme declare, solo resta esperar el resultado de la indagatoria para saber si el plantel profesional será castigado sin jugar en su cancha por la presencia del hijo de Riquelme en el palco.