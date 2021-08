Jugadores del Barcelona se despiden de Lionel Messi

No hay marcha atrás. Luego de 20 años defendiendo los colores del Barcelona, Lionel Messi partirá a una nueva aventura.

La noticia que paralizó al mundo del futbol continúa generando ecos. Y es que a más de 24 horas de haberse dado a conocer que la relación laboral llegaba a su fin, los jugadores del conjunto blaugrana comenzaron a despedirse del astro argentino.

Mediante sus cuentas de Instagram, varios futbolistas del Barcelona han empezado a decirle adiós a la máxima figura que ha tenido la institución.

Gerard Piqué se despide de Messi

“Ya nada volverá a ser lo mismo. Ni el Camp Nou, ni la ciudad de Barcelona, ni nosotros mismos. Después de más de 20 años en el Club, dejarás de vestir la camiseta del Barça. La realidad, a veces, es muy dura.

“Nos conocimos en el 2000, teníamos 13 años y una carrera por delante. En mi primera temporada, después de volver al FC Barcelona, ganamos el triplete y te convertiste en el mejor jugador de todos los tiempos. De Rosario a tocar el cielo de Roma. Ahí empezó la leyenda. Lo que vino después es historia.

“Ahora te vas, pero sé que un día vas a volver. Quedan cosas pendientes por hacer. Pásatelo bien, disfruta allá donde vayas y sigue ganando como solo tú sabes hacer. Aquí te vamos a extrañar. Te quiero Leo”, escribió el capitán del Barça, Gerard Piqué.

Antoine Griezmann y el adiós a Messi

“Lo unico que puedo decirte y que cada amante del futbol lo pensará: GRACIAS!

“Gracias por todo lo que has hecho en el Barcelona! Por la ciudad, por el club… lo has cambiado todo! Estoy seguro que no es un adiós sino un hasta luego y que tu camino se volverá a cruzar con el FC Barcelona.

“Te deseo lo mejor, que seas felices tú y tu familia donde vayáis. Muy pocos saben lo que es ser Messi y fuiste un ejemplo para mi en todos los sentidos”, publicó el delantero francés, Antoine Griezmann.

Otros jugadores y su despedida a Messi

