Kylian Mbappé es un anhelo del presidente Macron

Emmanuel Macron el presidente de Francia explicó en una reciente declaración que uno de sus anhelos en la actualidad es que el delantero Kylian Mbappé permanezca en el París Saint Germain, por diferentes motivos.

Macron, en el marco de una reunión con los futbolistas de la Selección Francesa, recalcó que el PSG ha impulsado a Mbappé, por lo que se merecen que la relación siga su marcha.

“Es un gran club el PSG, que ha sabido hacer crecer a Mbappé y creo importante que se quede en este equipo por el club y por el propio campeonato francés”, declaró Macron.

De salir Mbappé, su traspaso no podría ser a otro club de la Ligue One, pues el alto costo del jugador y su salario no sería costeable. Su destino eventualmente estaría en el Real Madrid, equipo que tendría los recursos y la exposición que un joven campeón del mundo necesita.

Reuters

Macron tuvo un almuerzo con la Selección de Francia

Este jueves, en una entrevista del canal BFMTV con Emmanuel Macron, después de haber desayunado junto a los jugadores de la selección en Clairefontaine, el centro deportivo que está a unos 40 kilómetros al sur de París y en donde se alistan para la Eurocopa.

Macron, pese a sus deseos entiende que estos temas pasan más por las decisiones y proyecciones personales.

Cuestionado sobre si le había pedido a la estrella de la selección que se quede en París, respondió que no había querido emitir una declaración, pues tienen que estar concentrados, y que él nunca hará presión en temas de índole personal.

Sin embargo, subrayó que Mbappé además del importante aspecto deportivo del cual es dueño, causa furor en millones de ciudadanos galos.

“El provoca la admiración de millones de francesas y de franceses. Cuando se le ve en el campo, se entiende que ve cosas que los otros no ven. Una intuición de juego increíble”.