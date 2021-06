Kylian Mbappé revela que ya rechazó al Real Madrid

La estrella del fútbol francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé, aceptó que hace unos años, se dio el lujo de rechazar una oferta del Real Madrid porque sus padres querían que no dejara sus estudios y que además no se alejara de Francia.

El jugador Mbappé, quien es considerado entre los mejores del mundo y con mayor futuro, recalcó que su vida pudo haber dado un cambio radical a los 14 años.

“Querían que comenzase una carrera en Francia, que tuviese una educación francesa, porque en los centros de formación, además del fútbol, también realizas tus estudios”, adelantó Kylian Mbappé.

Ni Zidane logró que Mbappé llegará al Real Madrid

Recalcó que en ese momento, siendo un adolescente, “ir a España, aunque estuviese Zidane, era otro país y otra cultura”, dijo Kylian Mbappé, de acuerdo a una entrevista que reveló este día jueves la revista L’Obs.

Mbappé desistió en aquella ocasión, pero siguió una formación con el Mónaco, escuadra en la que acabó por decantarse por la cantera del Mónaco, en esta entrevista sobre su recorrido personal y todo lo relacionado con el balompié.

El joven francés además indicó que durante estos años, ha logrado aprender sobre como soportar los comentarios buenos y malos.

“He aprendido una cosa con la poca experiencia que tengo: cuando hablan de ti todos los días, no es para decir cosas buenas. No tengo ningún problema porque me critiquen como jugador; lo que me afecta es cuando se ataca a la persona que soy”.

En la publicación también Mbappé habla sobre su infancia en Bondy, ciudad empobrecida en las periferias de París, y de la relación con sus padres.

“El problema es que se habla de estos barrios más populares solo por lo que sale en la televisión, el asesinato de un joven de 15 años, el tráfico de droga”, comentó un enérgico campeón del mundo y agregó “que yo que he crecido allí, puedo decir que se aprenden muchas cosas, se aprende la esencia del respeto”.

Mbappé se siente totalmente francés

Con padre oriundo de Camerún y madre argelina, Mbappé, de 22 años de edad y con un gran futuro por delante, se considera “100 por ciento francés”

“Decir que uno es negro, árabe o blanco, es poner una barrera, y en esta nueva Francia no hay barreras, estamos todos juntos”, afirmó el delantero del París Saint Germain.

Recordó que sus padres fueron en su momento atletas y apegados día a día al deporte, por lo que él se formó en un ambiente sano y de mucha actividad física.

También mencionó que de niño era hiperactivo y que fue a dar a una escuela religiosa para que tuviese “un contexto más tranquilo”.