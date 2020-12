La gran incógnita del futbol argentino, ¿Quién es realmente el líder de la Selección?

Ciudad de México.- En plena hecatombe llamada Rusia 2018, Lionel Messi y su “club de amigos” fueron señalados como los grandes responsables de lo que le sucedió a la Selección de Argentina.

A Messi y compañía se les señaló de haberle “robado” el mando del cuadro nacional a Jorge Sampaoli, DT que dejó el cargo tras el Mundial. En Buenos Aires se clamaba por una renovación entera del equipo, misma que ya se dio.

¿Pero quién carga con el peso del equipo?

Rodrigo De Paul, mediocampista del Udinese y uno de los inamovibles del técnico Lionel Scaloni, habló sobre el buen año del equipo y sobre quiénes son los líderes en la albiceleste. Cabe recordar que Argentina se unica en el segundo puesto de la clasificación rumbo a Qatar 2022, producto de 3 victorias y un empate en cuatro partidos disputados. Solo por detrás de Brasil, que ostenta una marca perfecta.

“La Selección mezcla experiencia y juventud, es bueno, importante. Hay muchos jóvenes y otros que no tanto, pero llegaremos con experiencia a la Copa América 2021 y a la Copa del Mundo Qatar 2022. Todo ese rodaje está guiado y construido sobre una base de experiencia formada por nuestro capitán Leo, Fideo (Ángel Di María), Kun (Sergio Agüero) y Nicolás Otamendí, que son quienes conducen este grupo”, confirmó el volante de 26 años de edad.

Además, Rodrigo habló sobre uno de los temas más tratados alrededor de uno de los seleccionados más importantes del planeta; la inexperiencia de su entrenador, ya que Lionel Scaloni debutó como técnico al frente del conjunto nacional argentino.

“Empezamos el camino juntos, él con su cuerpo técnico y yo como jugador. Estuve en todas las convocatorias. Hay mucha confianza y diálogo. Me gusta porque me marca los defectos, las cosas que se pueden mejorar y a mí me hace bien. El grupo lo quiere respaldar y siempre está ahí para dar el máximo. La Selección es lo más importante y encontrarte con gente tan transparente y cercana hace que quieras dar aún más”, afirmó el hombre surgido en Racing.