“Cristiano Ronaldo está loco, es un imbécil": Florentino Pérez

Luego de que se revelaran audios de Florentino Pérez en los que critica a Iker Casillas y Raúl González, el diario español, El Confidencial, dio a conocer más ataques del Presidente del Real Madrid hacia leyendas del club blanco, ahora, el objetivo principal fue Cristiano Ronaldo.

“Cristiano Ronaldo está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace”, se escucha en el audio.

Cabe recordar, que CR7 llegó al Real Madrid en 2009 bajo la gestión de Florentino como presidente del equipo. Además, Cristiano pasó a convertirse en una leyenda de la escuadra merengue como el máximo goleador de la historia del club, incluso, el mandatario lo calificó como “el heredero de Alfredo Di Stéfano”.

A lo largo de nueve años, Cristiano Ronaldo conquistó 16 títulos con el Real Madrid: 4 Copas de Europa, 3 Mundial de Clubes, 3 Supercopa de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España.

Vicente del Bosque también fue blanco de Florentino

En los audios que salieron a la luz, el exentrenador Vicente del Bosque también fue blanco de las críticas, pues Florentino Pérez señaló que el técnico Campeón del Mundo con España en Sudáfrica 2010, es la mentira más grande del futbol.

“Ni sabe entrenar ni sabe de tácticas. Es un zoquete. A Vicente del Bosque no le ofrecen trabajo porque todo el mundo sabe que no es entrenador. Lo de Del Bosque es la mentira más grande que he visto en mi vida”, se oye en la grabación.

Además, agregó que el entrenador no podría haberse hecho cargo de un equipo plagado de figuras.

“Llegó Figo y se hizo íntimo amigo de Raúl y entre los dos, con Hierro, administraban la plantilla. Pobre Vicente, si Vicente no pintaba nada”, mencionó.

Por su parte, a través de redes sociales, el Real Madrid publicó un comunicado asegurando que son conversaciones sacadas de contexto debido a que son frases sueltas, señalando que el ataque con la revelación de las grabaciones se debe a la participación del club en la Superliga.

