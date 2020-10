¡Piqué le da con todo a Bartomeu!

Ciudad de México.- Gerard Piqué, una de las figuras más importantes del Barcelona levantó la voz sobre la situación que vive el club y sobre la relación que hay con el presidente Bartomeu.

Si bien, todo el mundo sabe sobre el momento que ha vivido el Barcelona en los últimos meses. Golpes muy fuertes que han provocado que el Barça tocara fondo, al punto de que Leo Messi estuvo muy cerca de abandonar el club.

Uno de los principales responsables sobre la crisis que está viviendo el cuadro culé es su presidente Joseph Bartomeu, quién gracias a su mala administración, provocó que poco a poco el Barcelona fuera cayendo en un pozo sin fondo.

Después del escándalo en Lisboa, la afición pide la renuncia de Bartomeu, quién bajo su administración echaron a Suárez, Rakiti´c, Vidal, Artur Melo, etc.

Piqué no se guardo nada y habló en una entrevista para la Vanguardia. Ahí el central confesó que no es posible que alguien que no ha hecho bien las cosas siga donde está.

Le pedí explicaciones y lo que me dijo es “Gerard, yo no lo sabía”. Y me lo creí. Pues después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club

¿Cuánto más durará esta crisis en el Barcelona? ¿Cuándo regresarán a la gloria?