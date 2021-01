Real Madrid da un golpe de autoridad en los fichajes

Real Madrid acaba de cerrar a su primer fichaje del año y no le costará ni un centavo. Se trata de David Alaba, el austriaco abandona el Bayern Múnich debido a que no pudieron llegar a un acuerdo para renovar su contrato y sentirse poco valorado por la directiva.

Alaba había sido pretendido durante varios años por los mejores clubes del mundo, el talento es innegable y siempre puso la máxima entrega cuando se trataba de defender los colores bávaros. El defensor lleva una década defendiendo los colores del gigante alemán, es canterano del club y ha evolucionado su carrera entera con ellos, a excepción de una cesión de seis meses que tuvo con el Hoffenheim.

Desde la última final de la Champions League, se sabía que Alaba no había querido renovar su contrato pese a las ofertas de la directiva. Según palabras del director general del Bayern Múnich, Karl Heinz, no se pudo llegar a un acuerdo. “Tuvimos muchas conversaciones con su agente y hubo una reunión final con una propuesta que tenía fecha límite en octubre. No fue aceptada y la propuesta fue retirada”, aseguró.

Así que después de esta situación, se sabía que David Alaba saldría del club sin ninguna intención de negociar su permanencia. El jugador siempre ha manifestado su agrado por el Real Madrid debido a su padre y ahora podrá vestirse de merengue y tener un sueldo de más de 10 millones de dólares anuales.

El austriaco disputó 408 partidos con el Bayern, marcó 32 goles y aportó 49 asistencias. Ganó dos Champions League y nueve títulos de Bundesliga. Sin duda alguna el defensor cae como anillo al dedo al Real Madrid que está en búsqueda de un jugador que pueda aportar más de una faceta en el terreno de juego. Es un gran fichaje en el papel para los merengues y que haya salido gratis es un mejor panorama para Florentino Pérez.