Lanzan nuevo guiño a Messi: A Leo le das el balón y pasan cosas

Justo cuando el mundo del futbol está atento a lo que decida Lionel Messi respecto a su continuidad o marcha del Barcelona, un nuevo halago ha sido extendido al astro del futbol, que motivaría su permanencia.

El juvenil Pedro González, ‘Pedri’, reconoció su calidad y pidió de manera pública que sean muchos años los que pueda tenerlo cerca para aprender y disfrutar de su talento militando en el mismo conjunto.

“Ojalá pueda estar cerca de él varios años”, comentó el jugador de 18 años español, que está cerca de debutar en la Selección de España, siendo una de las grandes promesas de la escuadra ibérica.

Pedri ha acotado además que, “jugar con Lionel Messi es fácil porque cuando se la das a él sabes que van a pasar cosas. Y eso es lo que trato de hacer, dársela en las mejores condiciones para que sea lo más beneficioso para el equipo”, dijo el joven en una entrevista a la revista ‘Club del deportista”.

“Ojalá pueda estar cerca de él. Sería genial que pudiera disfrutar de Messi y aprender muchas cosas a su lado”, recalcó el atacante quien además entiende del momento que vive el equipo con el cuadro catalán, por lo que sus palabras podrían motivar al argentino para apoyar y formar a los jóvenes de la escuadra.

El año pasado, Messi ya se quería ir del Barcelona, pero su salida hubiera ocasionado un lío legal y una salida que podría empañar la comunión que hubo durante tantos años, por lo que su partida se aplazó hasta que su contrato lo permitiera.

Esa fecha se acerca y es este verano, pero aún habría chances con la nueva directiva para lograr una extensión de contrato y ver llegar el segundo aire de Messi con los blaugranas.

Pedri buscará tener éxito en la Selección de España, como si jugara en su pueblo

Pedri tiene la naturalidad de España por norma y ante la posibilidad de debutar con la selección indica: “Intentaría jugar como lo hacía en la plaza de mi pueblo”.

Abundó en que su posición dentro del terreno de juego, le gusta estar detrás del delantero, pero que deja la decisión en manos del entrenador en turno.

“Siempre he dicho que la posición donde más me ha gustado jugar es la de mediapunta. Estar detrás del delantero, poder dar ese último pase que tanto me gusta, esa es la posición que elegiría. Pero yo estoy aquí para lo que diga el míster y para jugar en la posición que sea”, apunta.

Los próximos encuentros de España, son en la fecha FIFA en el que buscarán sumar puntos para avanzar a la Copa del Mundo. Jugarán el 25 de marzo ante Grecia como locales, y el 28 contra Georgia, en condición de visita.