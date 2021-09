Aseguran que el destino de Erling Haaland está en España

El delantero Erling Haaland está en la mira del Real Madrid, luego de verlo desplegar todo su potencial y tras la reunión que tuvo su padre con directivos de la ‘Casa Blanca’ en meses pasados, mantienen al noruego como un objetivo, y así también lo dio a conocer Christian Vieri.

Durante un programa digital a través de la plataforma Twitch, Vieri y Antonio Cassano platicaron sobre diversos temas, en los que también pusieron en la mesa los posibles fichajes del Real Madrid y cómo creen que se podría mover el mercado.

Cassano soltó una opinión y Vieri corrigió asegurando que a él le han extendido información, la cual compartió en el episodio.

Haaland iría al Real Madrid, asegura Vieri

Durante el programa, Cassano explicó que Bayern Munich se metería en las gestiones por Haaland.

“A mí me han dicho: ‘Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland’. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido”, comentó.

Pero su interlocutor, dijo que las cosas no serían de ese modo, pues Haaland se podría vestir de blanco.

“Pues a mí, en cambio, me han dicho que Haaland va al Madrid al 100%. Eso me dicen, pero no sé si es verdad”, comentó con firmeza.

El Real Madrid prepararía un trabuco con Mbaapé y Haaland

El Real Madrid estaría así alistando un trabajo profundo para poder llevarse a grandes estrellas y armar un trabuco, entre los que estarían:

Haaland: El noruego es uno de los objetivo, su juventud y calidad han llenado el ojo de los merengues tanto a nivel directiva, socios y patrocinadores, como a la afición.

Mbappé: Es sabido que Mbappé tiene simpatía con el Real Madrid y que el propio equipo trató ficharlo en recientes fechas, pero se detuvo en las gestiones esperando que no renueve en diciembre y así poder tenerlo en su equipo de forma gratuita.

Lewandowski: El polaco es de calidad probada y sabiendo que Robert pedirá en próximas fechas quedar libre, el Madrid podría lanzar un guiño.

Pogba: Un jugador que también observan detenidamente es el francés Paul Pogba, quien llegaría a fortalecer el mediocampo y que también podría salir gratis, pues su contrato está por expirar.