Lionel Messi gana su séptimo Balón de Oro

El argentino Lionel Messi recibió este lunes su séptimo Balón de Oro en la historia, siendo el más ganador de todos los tiempos.

El delantero argentino Lionel Messi, ganó este lunes 29 de noviembre, su séptimo Balón de Oro que entrega la famosa revista France Football, por su labor en el año deportivo, siendo ahora el jugador con más cetros de este tipo en toda la historia.

La lucha estaba reñida entre Leo Messi y el polaco Robert Lewandowski, pero al final se anunció que Messi fue el ganador, teniendo su lugar al término del evento en el que además se entregaron el premio al mejor arquero, figura juvenil, mejor jugadora, entre otros.

El discurso de Messi en la ceremonia del Balón de Oro

Esta es la primera ocasión que un jugador del PSG, obtiene el Balón de Oro y el primero que se queda en el país que entrega esta distinción, desde que en el lejano 1991 lo hiciera el francés Jean-Pierre Pappin, que militó en el Olympique de Marsella.

Pero Leo Messi reconoció que fue gracias a la victoria en Copa América, 28 años después, por lo envío un mensaje referente a esa conquista.

“Varias veces me tocó ganar este premio y tenía la impresión de que me faltaba algo con Argentina. Este año pudo darse, el sueño que buscaba desde hace años, que se me escapaba y al fin llegó. Este premio es por eso, por lo que hicimos en la Copa América y quiero compartirlo con ellos”, comentó el atacante del PSG y antes del Barcelona.

El jugador recordó que hace un par de años, cuando logró añadir el Balón de Oro número 6 a sus vitrinas, reconoció que le quedaban pocos años y se cuestionó sobre su retiro.

“No sabía si podría volver a estar aquí, me preguntaban por la fiesta de mi retirada y ahora estoy aquí en París, muy feliz, ilusionado por nuevos retos. No sé cuánto me queda pero espero que sea mucho, porque me divierto mucho”, aclaró Messi.