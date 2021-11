Lewandowski y Donnarumma son ganadores en el Balón de Oro

París, Francia. El polaco Robert Lewandowski es considerado como máximo goleador de la temporada por la revista France Football, un galardón nuevo que anunciaron durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro.

El atacante del Bayern Munich agradeció el premio y lamentó que el año pasado no se otorgara a causa de la pandemia.

Por otra parte, el arquero italiano Gianluigi Donnarumma fue elegido ganador del trofeo Yashin, que designa al mejor portero del año.

El exguardametameta del Milan, actualmente en el París Saint-Germain, fue elegido mejor portero de la pasada Eurocopa, que ganó con Italia, lo que le propulsó a este premio que se entregaba por segunda vez, después de que en 2019 lo obtuviera el brasileño del Liverpool Alisson.

Junto a él optaban al premio el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, el esloveno del Atlético Madrid Jan Oblak, el argentino del Aston Villa Emiliano Martínez, el costarricense del PSG Keylor Navas, el brasileño del City Ederson, el esloveno del Inter Samir Handanovic, el alemán del Bayern Múnich Manuel Neuer, el danés del Leicester Kasper Schmeichel y el senegalés del Chelsea Edouard Mendy.

El Balón de Oro fue ganado por Lionel Messi por séptima vez

El jugador recordó que hace dos años, cuando ganó el último Balón de Oro, reconoció que le quedaban pocos años y que todo el mundo empezó a preguntarle por su retirada.

“No sabía si podría volver a estar aquí, me preguntaban por la fiesta de mi retirada y ahora estoy aquí e París, muy feliz, ilusionado por nuevos retos. No sé cuanto me queda pero espero que sea mucho, porque me divierto mucho”, dijo.

Aseguró que, por vez primera, le entregan un Balón de Oro en la ciudad donde vive, por lo que aseguró que lo celebrará con su familia.

También tuvo palabras para Lewandowski: “Es un honor pelear contigo. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que eras el ganador, France Football debería darte tu Balón como lo mereciste y espero que te lo lleven a tu casa, eras justo ganador. No se hizo por la pandemia pero mereces tenerlo en tu casa”.

