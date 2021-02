Liverpool vs Manchester City en vivo | Premier League Jornada 23

Londres, Inglaterra. Liverpool recibe en su cancha al líder Manchester City en partido de la jornada 23 de la Premier League.

Los Citizens, actuales líderes de la Premier con 47 puntos, visitan al Liverpool, cuartos de la general con 40 unidades, en Anfield. Representa el duelo de los últimos dos monarcas ingleses. El City en la temporada 2018-2019 y los Reds de la 2019-2020 (rompiendo una sequía de 30 años sin ser campeón de liga). Para agregar otro ingrediente de intensidad, será un duelo de estrategias entre dos de los mejores del banquillo: Pep Guardiola vs. Jürgen Kloop.

Hoy dos de los equipos más poderosos de Europa viven realidades inversas. Los dirigidos por el español vienen de ganar de visitante 2-0 frente el Burnley y suma 9 victorias consecutivas en el torneo local (19 partidos sin perder en todas las competencias y no pierde desde el 21 de noviembre del año pasado contra el Tottenham) que le han valido capturar la cima pese a tener el peor inicio desde 2009, donde consiguieron 12 puntos de 24 posibles. Hoy son más punteros que nunca y con un partido pendiente.

Su próximo rival, vive los estragos de la inconsistencia a meses de ser una máquina en la misma competencia. Los entrenadores por el alemán Kloop cayeron sorpresivamente 1-0 ante el modesto Brighton, alejando el sueño de ser bicampeón. Igual de lejos también se ve aquella racha de 68 partidos consecutivos sin perder en Anfield porque ahora ya son dos duelos consecutivos que pierden en casa. Desde que inició el 2021, los números son adversos. 2 victorias, 3 derrotas y 1 empate, lo que representa la caída del primero al cuarto en cuestión de semanas. Lo único positivo es que esos triunfos fueron de visitante y en Londres (Contra el Tottenham y el West Ham).

Presentes distintos, pero el orgullo de por medios ¿Seguirá la racha ganadora del Manchester City? o ¿Será el golpe de autoridad que necesita el Liverpool para despertar en sus aspiraciones de repetir? Como dice verso de la famosa canción “Don’t Look Back in Anger” de la banda Oasis y un himno dentro de la comunidad del Manchester City: “So sally can wait (Sally puede esperar)". Así de emocionante o de pasional será el duelo de la jornada 23 de este domingo en Inglaterra.

Posibles alineaciones del Liverpool y Manchester City

El entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp no tiene confirmada su formación, pero se estima que será 4-3-3 con Alisson Becker en el arco; Trent Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Fabinho y Andrew Robertson en la línea defensiva; Thiago Alcántara, Jordan Henderson y Georginio Wijnaldum en el medio; y Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mané en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Josep Guardiola salen a la cancha con una estrategia 3-4-3 con Ederson bajo los tres palos; John Stones, Rúben Dias, Aymeric Laporte en defensa; Kyle Walker, Rodri, Ilkay Gündogan y João Cancelo en la mitad de cancha; y Raheem Sterling, Bernardo Silva y Philip Foden en la delantera.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en la Premier League tuvieron todos los resultados posibles. Liverpool acumuló una victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador.

El árbitro designado para el encuentro es Michael Oliver.