Messi despide a Luis Suárez como el Barcelona no lo hizo; Leo reitera su furia contra el equipo

El delantero Lionel Messi soltó un mensaje en sus redes sociales en el marco de la partida de su amigo Luis Suárez, con una serie de frases que dejan ver su amistad fraterna, pero más aún el coraje que guarda el argentino ante los directivos del Barcelona.

Este viernes, un día después del evento de despedida, Leo publicó que será muy difícil ver el vestidor sin el charrúa, quien se convirtió en un amigo y cómplice dentro y fuera del terreno de juego.

Messi, quien pensaba irse este verano pero no pudo por temas contractuales, mencionó que a Suárez se le merecía una despedida a su altura, pero explicó que en Barcelona ya nada le sorprende, sacando el recentimiento que en él aún está presente.

Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugares más importante de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada

¿Cómo afectaría esta partida a Messi?

Leo y Luis se hicieron grandes amigos en esta escuadra y su relación fue más allá del futbol, pues solían juntarse en familia, atender asuntos personales y familiares, como se puede ver en algunos documentales que reflejan su amplia comunicación.

De este modo Messi pierde también una parte importante en lo emocional, pues no hay quien tenga un lugar similar dentro de la escuadra culé por lo que este año se avecina complicado para el jugador, con el pesar de estar donde no quiere y no contar con quien quisiera.

¿Cuál es el siguiente compromiso de Messi?

Este domingo el Barcelona se enfrenta al Villarreal en duelo que marcará el inicio de la campaña para el equipo blaugrana, en donde se podrá ver el momento anímico y futbolístico del sudamericano.