Los capitanes del Barcelona ajustan su salario

Barcelona, España. Los capitanes del Barcelona están cerca de ajustar su salario para ayudar al equipo en las crisis económica que se encuentra.

Gerard Piqué explicó que “el resto de capitanes (Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto) también están a punto de ajustarse su salario” después de vencer por 4-2 a la Real Sociedad con un gol suyo.

“Para mí significa mucho el cariño del público. He nacido aquí, me he criado aquí, he vivido prácticamente siempre aquí. El gesto es el que tocaba y el resto de capitanes también están plenamente dispuestos a ajustarse su salario. Yo he sido el primero en hacerlo por un tema de tiempos, pero el club les ha pedido un esfuerzo y lo van a hacer”, declaró Piqué.



“A veces porque no salimos mucho a hablar hay malentendidos. Desde que acabó la temporada pasada todos los capitanes nos hemos alineado para llegar a un acuerdo con el club. Yo he sido el primero porque era necesario hacerlo rápido para poder inscribir a los jugadores”, añadió el defensa central de los culés

Respecto al partido, el central azulgrana admitió que se les “complicó al final” con los dos goles de la Real Sociedad, pero que “en líneas generales fue un buen partido”, en el que el Barcelona tuvo el control “durante 80 minutos”.

“Seremos muy competitivos y lucharemos por todos los títulos hasta el final. Hay que estar satisfechos y contentos, la imagen ha sido buena, los nuevos se han adaptado bien y la afición está enchufada”, finalizó Piqué.



Termina el silencio en el Camp Nou

Con la presencia de la afición azulgrana en el inicio de Liga ante la Real Sociedad finalizó 1 año, 5 meses y 8 días de silencio obligado por la pandemia en un Camp Nou que ha visto cómo durante este tiempo la entidad vivía una crisis deportiva, institucional y económica que ha tenido como último episodio la traumática marcha de Leo Messi al PSG.





El destino ha querido que el rival en la reapertura para el público fuese el mismo que el de aquel 7 de marzo de 2020, cuando Leo Messi dio los tres puntos al Barça con un gol desde el punto de penalti en el minuto 81.

