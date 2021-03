Los favoritos para avanzar a cuartos en la Champions League

Los octavos de final de la UEFA Champions League, regresan este martes y miércoles con cuatro diferentes encuentros, en donde nada está definido, a pesar de que algunos se llevaron la victoria en el juego de ida, y aquí te decimos quiénes son los favoritos para avanzar a los cuartos de final según las casas de apuestas.

Real Madrid vs Atalanta (1-0 Glb.):

El Real Madrid, luego de vencer en el juego de ida por la mínima diferencia, cierra este martes la clasificación en casa y el casino está seguro de que el cuadro de Zinedine Zidane no perderá en casa. El momio de que los ‘Blancos’ avanzan a los cuartos de final es de -400, sin embargo desde hace dos años, el Real Madrid no logra avanzar a la siguiente fase y en caso de que Atalanta consiga una remontada el casino te puede pagar $1,350 si apuestas $400, ya que sus momio es de +235.

Manchester City vs Borussia Mönchengladbach (2-0 Glb.):

En este duelo, la clasificación del equipo inglés es más que segura y por lo tanto el casino no toma en cuenta ese resultado final, sin embargo, todavía hay buenas jugadas que puedes tomar. En este caso te recomendamos utilizar la cantidad de goles que puede haber en el partido. Colocando un más (over) de 2.5, el casino podría darte $600 en caso de colocar $400, la ganancia puede ser poca, pero es bastante lógico, tomando en cuenta que el Gladbach se quiere despedir con algo de honor del torneo más importante a nivel de clubes y por supuesto, los ‘Citizens’ son una máquina a la ofensiva.

Chelsea vs Atlético de Madrid (1-0 Glb.)

Para este cruce, todavía hay esperanza de que el Atlético de Madrid se levante en el resultado y en este caso, si el ‘Atleti’ logra poner el marcador global en su favor hay una muy buena ganancia, ya que tiene un +270, mientras que el Chelsea lleva un -450, tomando en cuenta de que cierra en casa. Si le confías $400 al equipo del ‘Cholo’ y se da la clasifiación para el club español, estarías ganando $1,480, nada mal para ser el líder de La Liga.

Bayern München vs Lazio (4-1 Glb.)

En este duelo, de igual forma el casino no quiere perder nada y tomando en cuenta que el Bayern es el amplio favorito a clasificar a los cuartos de final, no solo porque son el vigente campeón del torneo o porque son los líderes de la Bundesliga, sino porque liquidaron el juego de hace unas semanas que se disputó en Italia. Por lo tanto, para este cruce, de igual forma recomendamos la cantidad de goles que habrá, en este caso un más (over) de 2.5 no está tan castigado y es de -264, por lo tanto con $400 cobrarías $522. Sin embargo, en dado caso de que el partido llegue a ser con pocos goles, un menos (under) de 3.5 podría cuadrar un poco mejor y con la misma cantidad anteriormente apostada, tendrías en favor $720. Una apuesta arriesgada, pero que sí puede llegar a darse, conociendo que el Bayern defiende bien y ya tiene medio pie en la siguiente fase.

Sigue todos los detalles de los juegos de vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

*Momios y cifras tomadas del lunes 15 de marzo del 2021.

Fuente: Caliente.