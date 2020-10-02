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Fútbol

Lozano, Gutiérrez y Pizzuto, conocen a sus rivales en la Europa League

El sorteo de la Europa League se realizó este viernes, en donde las escuadras Napoles, PSV y Lille, conocieron su futuro en la reñida competencia.

Sorteo Europa league 2020-2021

Escrito por: Azteca Deportes

Este viernes se realizó el sorteo de grupos de la temporada 2020-2021 de la Europa League, en la que participarán los mexicanos Hirving Lozano con el Napoles y Erick Gutiérrez con el PSV.

En un nutrido evento sacando a 52 escuadras de toda Europa, se definieron los sectores, en el que destaca como más complicado, el grupo F, en donde está el Napoles, acompañado de la Real Sociedad, Az Alkmaar y el Rijeka.

El Grupo H, es también de miedo, pues se encuentra el Celtic, el Sparta de Praga, el Milan y el Lille.

Lozano y Napoles, obligados a avanzar

El mexicano Chucky Lozano junto al equipo celeste tendrán importantes desafíos, que no pueden jugar a la ligera, pues ser eliminados sería un fracaso.

El cuadro de Gattuso prácticamente no movió jugadores, no dejó ir a Lozano y fichó a Osimhen que le ha dado más goles al equipo.

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Erick Gutiérrez se perderá gran parte del torneo

El mexicano Erick Gutiérrez no podrá jugar por un buen rato, debido a una lesión que lo tiene al menos 3 meses fuera.

Los rivales del PSV Eindhoven en el Grupo E son el PAOK, Granada y Omonia de Chipre.

Eugenio Pizzuto la tiene difícil

El azteca del Lille, tendrá sendos compromisos ante el Celtic, el Sparta y el Milan que levanta la mano como uno de los favoritos por la tradición y competitividad.

Será con el paso de los encuentros que se vaya definiendo el camino de los azteca y qué tan lejos llegan para tomar la corona que ganó el curso pasado el Sevilla.

Eugenio Pizzuto Lille

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