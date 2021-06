Lucas Hernández le ofrece a Kylian Mbappé irse al Bayern

El futuro del futbolista Kyilian Mbappé se encuentra incierto, cada vez que realiza una declaración sus palabras son analizadas con lupa por si da alguna pista de su futuro. Actualmente sigue sin renovar con el PSG, por lo que varios clubes están acechando para hacerse de sus servicios.

Mbappé, el objeto de deseo del Real Madrid, en sus más recientes declaraciones para el diario alemán Sport Bild, ha hablado del Bayern Múnich. En esta entrevista ha asegurado de la insistencia de Lucas Hernádez, jugador del Bayern y con el que está concentrado con la selección francesa.

Reconoce la grandeza del Bayern

El delantero ha sido muy preciso y ha declarado: “Lucas me dijo que debería venir a Múnich a jugar en el Bayern”. Además, ha mostrado su admiración al club bávaro al externar que: “Es uno de los cinco mejores clubes del mundo. Uno solo puede felicitarles por cómo logran mantener la calidad en la plantilla cada año. Simplemente saben lo que hacen. Tiene un concepto claro que los convierte en un gran club. Y sí, siempre es favorito para cualquier título. Así que siempre tendré que ganarle al Bayern en el futuro si quiero ganar un trofeo”.

El delantero parisino ha hablado también de su buena relación con su compañero de equipo Neymar y asegura que es uno de sus mejores amigos y un buen tipo: “La imagen que muchos tienen de él en la cabeza no es cierta. Creo que la gente tendría que conocerlo mejor para juzgarlo. De hecho, bromeamos todo el tiempo. Es bueno para los dos si siempre podemos motivarnos mutuamente y mantener el ánimo alto”.

Mbappé asegura que mucha gente habla mal de la actitud del brasileño Neymar porque tal vez sea por algunas escenas de la Copa del Mundo cuando estaba en el suelo de vez en cuando.

En sus declaraciones también demostró admiración hacía su ídolo de infancia Cristiano Ronaldo: “Yo era un niño que soñaba con muchas cosas. Especialmente con tener una carrera como la de Ronaldo. Cuando Cristiano juega, alegra a todos los que lo ven, y lo ha hecho durante 15 años. Creo que todos los aficionados al futbol le adoran. Pero no soy tan bueno como él. Cristiano ya ha hecho historia. Yo solo llevo cinco años jugando, así qque aún no puedo compararme con él. Para mí, también es cuestión de respeto. Futbolistas como él hay pocos, sólo con verlo he aprendido mucho”, expresa el delantero Kylian Mbappé sobre el astro portugués.