Luis Suárez revienta a Ronald Koeman y al Barcelona

París, Francia. El delantero Luis Suárez explota contra el técnico del Barcelona Ronald Koeman que no contaba con el uruguayo ya que no tenía el nivel para jugar en equipo grande como el Barcelona.

“El Barcelona necesitaban cambios, eso lo acepto, pero me molestaron las formas, siempre he tratado de estar a la altura del club, de dar lo mejor de mí. No es fácil pasar seis años en el Barcelona y estar al nivel que yo estuve. Creo que merecía un cierto respeto en la manera de decirme que ya no me querían. Con mi orgullo, me dije que quería demostrar que sigo valiendo”, declaró el delantero del Atlético de Madrid en una entrevista a la revista France Football.

Luis Suárez no tuvo empacho para críticar al Barcelona y a su actual técnico, Ronald Koeman, que dijo que no contaba con el charrúa.

“Me molestó que me dijeran que era viejo y que ya no podía jugar al más alto nivel, estar a la altura de un gran equipo. Eso me disgustó. Si no hubiera hecho nada en un club como el Barça durante tres o cuatro años lo habría entendido, pero cada año metía más de 20 goles. Siempre tuve buenas estadísticas, por detrás de Messi.

Luis Suárez habla sobre su amistad con Messi

En los últimos años decían que era fácil marcar cuando juegas al lado de Messi. Ahora sigo marcando (con el Atlético de Madrid) y siento que se le da más valor a lo que hago. Yo sé lo que valgo. No solo marcaba porque jugaba junto al mejor jugador del mundo en un club como el Barça. También por mi calidad”, añadió el uruguayo.

Luis Suárez confirmó que extraña a su amigo argentino, “que más allá del jugador era un amigo” y echa de menos “las conversaciones, no solo de futbol, también de la vida”.

Al ser cuestionado sobre a quién le echa más de menos, si el Barcelona o Messi contestó: “lo que es seguro es que no al entrenador, que dijo que estaba contento con la decisión de dejarme ir. Puede que lo que añore Leo sea tener un amigo cotidiano”.

Con información de EFE