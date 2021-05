Luis Suárez se ríe de los motivos de su salida del Barcelona

Madrid, España. El atacante uruguayo Luis Suárez ha demostrado que todavía puede jugar en el más alto nivel y esta vez está muy cerca, junto con el Atlético de Madrid, de ganar La Liga española después de que en su último año en el Barcelona dijeran que no estaba para competir por cosas importantes.

“El último año recibí críticas y decían que no estaba para competir por cosas importantes, o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel. Y eso te genera un desafío a nivel individual que hace que, al llegar al Atlético, uno quiera seguir demostrando que por algo está en la élite del futbol, que por algo he estado muchísimos años demostrando la clase de jugador que soy”, declaró Suárez al ‘Club del Deportista’.

Cuando se cierra una puerta se abren siete más grandes: Luis Suárez



“Cambiar el Barcelona por el Atlético es un paso del cual no me arrepiento para nada; al contrario, porque cuando se cierra una puerta se abren siete más grandes y te dan la bienvenida y con muchísimo cariño”, añadió el delantero uruguayo que cuenta con 19 anotaciones en esta temporada española.

Atlético de Madrid podría proclamarse campeón de La Liga este domingo si ganan al Osasuna y el Real Madrid no gana al Athletic de Bilbao.

Luis Suárez apuntó que hace un par de años hubiera querido terminar su carrera en el Barcelona, pero su salida del conjunto culé y su llegada al Atlético le han hecho cambiar de opinión.

“Y ahora que estoy aquí y estoy feliz, te planteas jugar un par de años más, seguir demostrando. Y después, llegado el momento, te llega otra opción y tienes que tomar decisiones. En realidad es difícil. Me gustaría tener la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe”, señaló.

Por último el jugador uruguayo declaró que espera participar en la Copa del Mundo en Catar 2022.

“Mi deseo es poder jugar el Mundial de Catar y ya después uno debe darse cuenta de que le llega la hora. Primero por edad y luego por la gente joven que viene detrás, que tengan la posibilidad”, concluyó el delantero charrúa.

EFE