Martino prefiere a Raúl Jiménez lesionado que a ‘Chicharito’ enrachado

La temporada 2021 de la MLS comenzó con una versión de Javier ‘Chicharito’ Hernández que hace tiempo no se veía: enfocado, hambriento de gol y, más importante, acertado frente al arco; sin embargo, dicho arranque no ha sido suficiente para volver a la órbita del director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino.

El ‘Tata’ no lo incluyó en la prelista de 40 jugadores que presentó para el Final Four de la Nations League en Concacaf, a jugarse a partir del próximo 3 de junio. La ausencia del atacante del LA Galaxy llamó la atención debido, principalmente, a que su inicio de campaña se reduce a cuatro encuentros disputados y seis goles marcados.

Te puede interesar: El ecuatoriano Antonio Valencia anuncia su retiro del futbol

En entrevista con Azteca Deportes, el estratega argentino reveló la razón por la que decidió no echar mano del máximo anotador en la historia del combinado nacional.

“La posibilidad de Raúl (Jiménez), lo de Henry (Martín), lo de Alan (Pulido), que son los últimos centros delanteros que han venido y con los cuales estamos muy conformes por el trabajo que han hecho. Y agregar a Alexis (Vega), que está haciendo una muy buena temporada. No dejamos de reconocer el comienzo que ha tenido Javier en la MLS, pero a la hora de la decisión, nos decidimos por estos cuatro”, indicó.

Te puede interesar: Giovani dos Santos, con las horas contadas en el América

Raúl Jiménez y su posible regreso a las canchas

La polémica al respecto radica, sobre todo, en que Raúl Jiménez –fuera de las canchas desde noviembre por una fractura de cráneo- fue considerado antes que Hernández. Para los críticos, no obstante, Martino tuvo una explicación.

“Sobre Raúl, podemos tener una confirmación, como muy pronto, el 19 o 20 (de mayo). La junta médica es el 18. A partir de ahí, veremos si lo convocan o no para la última fecha de la Premier. Si no lo hubiéramos puesto, corríamos el riesgo de que le hubieran dado el alta, que sea considerado para el partido de Manchester y yo no lo pueda usar para nada de lo que tenemos por delante”, dijo.

Para aclarar que no se trata de una competencia con el club en el cual milita el ‘lobo de Tepeji’, el otrora entrenador del Barcelona transparentó su deseo de comandar un once que incluya al elemento surgido del América.

“Somos optimistas, no es que lo hayamos puesto en la lista de 40 pensando que tiene el 90% de posibilidades de no venir, nosotros creemos que tenemos grandes chances de poder contar con Raúl, pero estamos sujetos a la junta médica y a lo que diga el entrenador y las autoridades del Wolverhampton”, complementó.