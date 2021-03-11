Manchester United vs AC Milan cobertura EN VIVO Europa League

FIN DEL PARTIDO: Todo se decidirá en Italia

92'| Goool del Milan. Simon Kjaer empató todo en Old Trafford.

50'| Goool de Manchester United. Amad Diallo anota en su primera jugada de peligro. 1-0 para en Old Trafford.

45'| Medio tiempo en Inglaterra. No se mueve el marcador pero ambas escuadras han tenido oportunidades importantes.

30'| Al Milan le han anulado dos goles directamente desde el VAR. Manchester United no reacciona.

1' | ARRANCA EL PARTIDO EN OLD TRAFFORD

Las competiciones europeas siguen marcha, así como la Champions League ha definido a algunos de los protagonistas que tendrá en los cuartos de final, la Europa League está comenzando su fase de octavos de final. Desde que se dio el sorteo, el encuentro que llamó la atención del público fue el del Manchester United ante el AC Milan.

Ambas escuadras tienen una historia muy vasta dentro de las competiciones europeas y entran en el grupo de ‘los grandes de Europa’, a pesar de que sus glorias pasadas, ambos equipos buscan regresar al protagonismo tanto local como europeo, pues han tenido una sequía importante en cuando a títulos de liga se refieren.

Manchester United desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013, no ha podido conquistar la Premier League, siendo así la última en la temporada 2012-2013. Mientras que el conjunto italiano se encuentra en una situación similar, pues su último título de Serie A fue en la temporada 2001-2012.

En justas continentales, el último campeonato de Champions League para el equipo inglés fue en el 2008, a pesar de que llegaron a dos finales más en 2009 y 2011 respectivamente, ya rebasa la década su última noche de gloria. Aunque la Europa League la conquistaron en 2017 de la mano de Jose Mourinho, los aficionados siguen esperando un regreso a las épocas de dominio.

Milan por su parte, su último título de Champions League fue en la temporada 2007, también se convirtió en su última final disputada. Mientras que la Europa League no ha podido conquistarla en ninguna ocasión.

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Se ha convertido en un clásico de Europa

Previo a este partido, se han enfrentado en 10 ocasiones, con un récord equitativo entre ambos. Pues se han repartido cinco victorias para dejar esto igualado. La última vez que se enfrentaron, los Red Devils se impusieron en los dos partidos con marcador de 4-0 en Inglaterra y 3-2 en Italia.

Una de las bajas sensibles para este encuentro es la de Marcus Rashford para los ingleses y Zlatan Ibrahimovic para los italianos. Ambos atacantes han sido fundamentales para la temporada que están teniendo los equipos.

El partido inicia a las 11:55 de la mañana (tiempo del centro) y podría ser determinante en la temporada de ambos equipos que se ubican como segundo puesto de sus respectivas competencias. Podrás seguir la cobertura del encuentro con nosotros. ¿Quién se impondrá en este encuentro entre históricos?