¿Se queda o se va? En Manchester hablaron del caso Cavani

El lunes explotó la bomba que situaba a Edinson Cavani fuera del Manchester United, a partir de junio, y con pie y medio en Boca Juniors para encarar la segunda parte del año y, quizás, el cierre de su carrera con la camiseta xeneize y más cerca de su país. Incluso, Luis Cavani, padre del goleador aseguró que había un 60% de posibilidades de que su hijo llegará al club de La Ribera.

El contrato de Cavani con el United finaliza este verano, pero existe una cláusula de renovación por 12 meses más. Dicha cláusula no es obligatoria y depende del interés del propio futbolista de seguir o no en el club, por ahora no hay postura oficial de la institución ni del goleador charrúa. Pero todo lo sucedido esta semana, llevó a que Ole Gunnar Solskjaer, DT de los ingleses, hablará del tema.

“Edinson está completamente enfocado en estar disponible para nosotros y trabajar muy duro para ponerse en forma. Está muy orgulloso de jugar en el Manchester United. No se ha tomado una decisión, solo estamos trabajando para recuperarlo”, aseguró el entrenador con respecto a que si se han tenido charlas sobre el futuro de su centrodelantero.

Edinson Cavani rumbo a Buenos Aires

Esas palabras del entrenador noruego van de la mano de la última publicación de Edinson Cavani, quien hoy tuiteó una foto suya con el uniforme del Manchester United acompañada de la leyenda “Orgulloso de vestir esta camiseta”.





Por supuesto existe confusión, ya que Cavani manifestó el año pasado que jugar para Boca Juniors sería un sueño. Además de contar que ya había tenido acercamientos con Juan Román Riquelme, máximo ídolo xeneize y actual vicepresidente del club.

Por si fuera poco, su padre confirmó que su hijo tiene la intención de jugar cerca de Uruguay para estar más en contacto con su familia. Además, aseguró que el bebé que espera Cavani para mediados de este año puede ser clave para que se decida a estar más próximo a sus afectos.