Marcelo Gallardo no le ‘cree nada’ a Boca Juniors

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, habló previo al clásico del domingo ante Boca Juniors y como siempre que se presenta, el Muñeco dejó varias perlitas. Eso sí, cuando fue cuestionado sobre las lesiones de Carlos Tévez y de Edwin Cardona su respuesta levantó polvareda. Previo al partido se decía que el ambiente estaba muy tranquilo, tras la conferencia del entrenador millonario eso cambió.

“No me dejó llevar por la información que no sea oficial. Lo importante es lo que nosotros sí tenemos a mano porque depende de nosotros. A mí no me cambia absolutamente nada, más allá que sé la importancia que algunos futbolistas rivales para su funcionamiento, pero no va a modificar mi pensamiento de a cuerdo a cómo nosotros queremos jugar el partido”, afirmó Gallardo con respecto a las lesiones de Tévez y Cardona.

Y es que por ahora, no existe un parte médico oficial sobre las situaciones físicas de ambos jugadores. Por lo cual, Marcelo Gallardo dio a entender que desconfía de las versiones periodísticas que ponen en duda a dos de las figuras de los xeneizes.

Gallardo prefiere no anunciar su alineación días antes del juego

Con respecto a su equipo, el Muñeco, a diferencia de otras oportunidades, confirmó que ya tiene definido al 11 que saltará a la cancha de La Bombonera el domingo. Pero explicó el por qué nunca hace pública su alineación.

“No es que lo hago para esconder, sino porque no me gusta darle la posibilidad a que hoy, donde se sabe todo, darle todavía más información (por su rival). Yo les podría dar tranquilamente el equipo hoy. No se los doy porque todavía no se lo confirmé a los futbolistas y porque tampoco tengo mucho deseo de darlo. Pero, si así fuera, tampoco tendría mucho problema, lo único que haría es darle al técnico rival la conformación oficial y definida de con qué jugadores voy a jugar, más allá de que después pueda cambiar sistemas o funciones, que por ahí viene la sorpresa, no muchas veces a través de la conformación de los 11”, explicó.

Para posteriormente ampliar y dejar claro que no le gusta darle pistas a sus rivales, más allá de que hoy se sabe prácticamente todo y que lo único que puede variar, y que sus adversarios no saben, es si utilizará línea de 5 o de 4 o si saldrá con tres, dos o un delantero.

Por Álvaro López Sordo/Azteca Deportes