Martín Palermo a corazón abierto, habla de la muerte de Maradona

A tres meses de la muerte de Diego Armando Maradona, continúan los homenajes. También sigue el dolor en propios y extraños. Para muchos la partida del Diego ha sido difícil de asimilar y, para otros, directamente imposible de digerir. Lo que es un hecho es que las muestras de cariño y tristeza continúan y ese es el caso de Martín Palermo, ex goleador que pudo cumplir el sueño de jugar un Mundial gracias a Maradona.

El Titán utilizó a The Players Tribune para plasmar en una carta los sentimientos que le provocó la muerte de quién fuera su compañero en Boca Juniors y su director técnico en la selección albiceleste. . En dicho texto, el ahora entrenador habló de todo: de la salud del 10, de momentos vividos juntos, de su relación personal y hasta de lo que experimentó al lado de Diego mientras coincidieron en el seleccionado nacional.

Sobre el cómo se enteró del fallecimiento de Maradona, contó lo siguiente: “Todavía no puedo asimilar el hecho de que ya no esté. Pasaron tres meses desde que Diego nos dejó. Cuando escuché la noticia, inmediatamente le mandé un mensaje a un periodista amigo que sabía que era cercano a él. ´¿Es verdad?´ Me respondió que sí”, además de contar que por un momento pensó que no era verdad y que se trataba de otra situación como tantas otras en que Diego había logrado engañar a la muerte.

“Pero después, la noticia sobre su recuperación nunca llega. Me agarró mucha ansiedad a medida que seguía esperando. Incluso le mandé un mensaje a Claudia, su ex mujer, para saber si era cierto. Dijo que sí. Y aún así no lo terminas de creer”, relató en referencia a cómo vivió aquel fatídico 25 de noviembre del 2020.

Maradona le abrió las puertas de la Selección a Martín Palermo

Por otro lado, también recordó que su llegada a Boca Juniors fue gracias a que Maradona le pidió a Mauricio Macri, entonces presidente del club, que lo fichara. Palermo calificó como una bendición haber jugado con Maradona en sus últimos meses como futbolista, y es que Diego era su gran ídolo a quién la primera vez que lo enfrentó no pudo resistirse a pedirle su camiseta.

“No había jugado para la Selección argentina desde 1999. Y en el 2008 cuando yo tenía 34 años, me lesioné los ligamentos de la rodilla derecha. En ese momento ni siquiera sabía si iba a volver a jugar al futbol. Pero me recuperé a principios de 2009 y para entonces, por una de esas cosas raras del destino, Diego se había hecho cargo de la Selección… Y entonces me llamó. No había jugado por una década con la camiseta argentina y de repente Diego me empezaba a dar partidos”, contó Palermo sobre su regreso al cuadro nacional.

“Adelantamos a octubre de ese año y nos encontramos con el partido en el que le tenemos que ganar a Perú en la anteúltima fecha para mantenernos con chances de ir al Mundial… Así que ahí estamos, jugando contra Perú en Buenos Aires, y diluvia. Es un clima bíblico. Hacemos un gol. Gracias A Dios está todo dado para ganar 1-0. Y después llega el empate de Perú antes del final. Desastre. Estábamos terminados. Game Over. Chau Mundial”, describió sobre la apremiante situación.

A continuación el final de película de esa historia: “pero en tiempo de descuento, ganamos un córner. La pelota llega al área y me queda de frente, para que la toque rumbo a la red. Gol. Empiezo a correr como un loco, con todos los compañeros que me persiguen. El estadio explota. Diego también se manda corriendo al campo, se tira de cabeza y aterriza en el pasto mojado. Qué momento. ¡Qué noche!”, redactó recordando otro de sus grandes momentos junto a Diego.

También agregó que al llegar a Sudáfrica 2010 sabía que sería suplente, ya que el equipo estaba conformado por atacantes como Lionel Messi y Carlos Tévez. Pero que jamás olvidará cuando Diego lo llamó para que entrara en los últimos 10 minutos del partido contra Grecia. Debut Mundialista y gol de Palermo. El atacante vivió uno de los instantes más felices de su vida gracias a Maradona.

Finalmente, Martín Palermo se lamentó por no haber ayudado a su amigo en los años finales de su vida: “si pudiera volver el tiempo, haría lo que fuera posible por ayudar a Diego. Intentaría ayudarlo a que viviera una vida que fuera un poco más natural, un poco más real. Quería verlo envejecer. Pero ayudar a Diego no era fácil, porque muchos lo intentaron también. Es difícil saber realmente lo que pasó en el último tiempo para que terminara como terminó. No me gustó cómo tuvo que vivir en sus últimos dos años. Ver la figura de él deteriorándose tanto… No era el Maradona que me gustaba ver. Lo que más lamento es que lo hayan dejado solo. No se le cuidó”.