Se complica el posible traspaso del argentino Lionel Messi a un equipo grande de Francia

El desembarco de Lionel Messi al Paris Saint-Germain (PSG) podría quedar en una especulación, y es que la situación financiera del cuadro de la capital francesa está lejos de ser la ideal. Por ello, antes de pensar en contrataciones bomba, la dirigencia debe enfocarse en vender para equilibrar el libro de balances. Y encima, la renovación de dos de sus estrellas es tema prioritario.

Es sabido que los efectos de la pandemia que azota al mundo no solo han sido sanitarios, sino también económicos. Por supuesto, el mundo del deporte no es ajeno a estas dificultades, ni siquiera cuando hablamos de uno de los clubes más poderosos del planeta. La crisis y las pérdidas no respetaron al gigante galo.

Se han revelado las estimaciones presentadas por parte del club a la Dirección Nacional de Control de Gestión de su liga, y no son nada alentadores. La cúpula del subcampeón de Europa, prevé que, para finales de esta temporada, sus pérdidas económicas ascenderán a 204 millones de euros. Dicha situación los obligará a vender jugadores.

Además, el club se encuentra en negociaciones para renovar a Neymar y a Kylian Mbappé, cuyos contratos expiran en junio del 2022 y desde la dirección deportiva consideran esencial definir esta situación lo antes posible para retener a sus dos máximas figuras.

Es decir que para fichar a Lionel Messi este verano deberán deshacerse de jugadores importantes, ya que las finanzas del club deberán estar sanas para afrontar una inversión de ese tamaño y, por supuesto, para no infringir las reglas del Fair Play Financiero. Para lograr esas ventas habrá que convencer a jugadores importantes para que quieran dejar al PSG.

Todo en contra para la llegada de Messi al PSG

Pero no solo necesitan el aval de los futbolistas, y es que deberán enfrentarse a un mercado deprimido en el que las cantidades exorbitantes parecen cosa del pasado. El PSG, para mejorar su economía, deberá negociar con clubes que afrontan las mismas dificultades monetarias, por lo cual la llegada de Lionel Messi a la ciudad luz parece cada vez más complicada.