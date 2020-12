Me gustaría volver: Messi rompe el silencio sobre su posible salida del Barcelona

El astro argentino Lionel Messi, capitán del Barcelona, esclareció varios detalles sobre su futuro, que han tenido a toda la afición del club expectante, en una entrevista en La Sexta, medio televisivo de España. Aseguró que si tiene que abandonar el club blaugrana el próximo 30 de junio, le gustaría “que fuera de la mejor manera” y admitió que siempre tuvo “la ilusión” de disfrutar de la experiencia de vivir en Estados Unidos.

Messi, sin embargo, al parecer no está del todo seguro sobre su futuro: “No sé si me iré o no y si me voy, me gustaría irme de la mejor manera. Hablando hipotéticamente, me gustaría volver algún día, me gustaría volver a la ciudad, a trabajar en el club, aportar, que no pasa nada, que el Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador y que ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver levantar títulos importantes”.

La leyenda culé quiso asegurar que tiene la ilusión de vivir “la experiencia de Estados Unidos, de vivir esa Liga y esa vida”, pero aclaró que no hay ninguna certeza: “luego si pasa o no, no lo sé, porque no es un ahora o en el futuro y por eso digo lo de volver”.

Tengo una relación de amor con el Barcelona, con la ciudad, el club... Mis hijos nacieron aquí.



El seis veces ganador del Balón de Oro afirmó que su corazón siempre estará con el FC Barcelona, independientemente de lo que pase el próximo verano. “El Barcelona es mi vida, llegue acá desde los 13 años, crecí tanto en el club como en la ciudad. Llevo más tiempo aquí que en Argentina. El club me formó como persona. Tengo una relación de amor con el Barcelona, con la ciudad, el club... Mis hijos nacieron aquí", insistió.

Finalmente, recalcó que el expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, lo “engañó en muchas cosas” y por “varios años”, además de que le pidió marcharse del Barcelona seis meses antes de que concluyera la temporada pasada.