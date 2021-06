Lionel Messi me destruyó mentalmente: Alessandro Nesta

Alessandro Nesta fue uno de los mejores defensores de la historia. Fue campeón mundial con Italia en 2006, y hoy confesó que hubo un momento en el que la pasó verdaderamente mal en una cancha y señaló al responsable, al hombre que lo ridiculizó a tal punto que le provocó dudar de sus capacidades. Lionel Messi fue ese culpable, el único capaz de golpear en lo anímico a un central que parecía todopoderoso en el campo de juego.

A lo largo de 22 años de carrera, Nesta defendió las camisetas de la Lazio, el Milan, el Montreal Impact y el Chennaiyin de la Superliga de India. En ese tiempo se cansó de ganar trofeos y distinciones individuales. Con un palmarés envidiable bajo el brazo, Nesta se enfrentó a un joven Lionel Messi en cuatro oportunidades y cada vez que lo tuvo enfrente supo, tal vez por primera vez, lo que es sufrir en el terreno de juego.

Los cuatro enfrentamientos entre ambos fueron durante la Champions League 2011-12, los dos primeros en la fase de grupos (2-2 en Barcelona y 2-3 en Milán, con gol de Lionel incluido). Posteriormente se vieron las caras en los cuartos de final y el rossonero quedó eliminado por global de 3 a 1. En Italia empataron sin goles, en la vuelta Nesta le cometió dos penales al crack argentino.

Lo impresionó su habilidad

“Lo que me deprimió es que se había ido 10 veces en 10 minutos y yo estaba empezando a luchar a los 37 años. En el minuto 10 le di una patada y caí al suelo exhausto, podía ver las estrellas. Y de inmediato me estaba dando la mano para levantarme. Allí me destruyó mentalmente. ¿Se entiende? Estaba en el suelo y cuando a los dos segundos abro los ojos, veo su rostro y me extiende la mano para ayudarme a levantar. En ese momento me destrozó mentalmente”, aseguró Nesta en entrevista para ITA Sport Press.



Al finalizar esa campaña, el Barcelona no pudo coronarse campeón de Europa pero Alessandro Nesta supo lo que era tener enfrente a Lionel Messi y aseguró que “era casi imposible pararlo, te pasaba a su gusto” y destacó la habilidad y la velocidad con la que juega, hasta hoy, el argentino.