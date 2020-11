Mundial de Clubes sufre drástica modificación, anuncia la FIFA

El covid-19 ha orillado a la FIFA y a la organización del Mundial de Clubes en Catar, ha mover el evento oficial de diciembre del 2020 a febrero del 2021, informó el máximo organismo regidor este martes.

Originalmente el torneo se jugaría del 10 al 20 de diciembre, en donde los campeones de las confederaciones a nivel de clubes se encontrarán para definir al nuevo campeón tras la última conquista del Liverpool.

Comunicado de la FIFA sobre la nueva fecha del Mundial de Clubes

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA Qatar 2020, que originalmente estaba programada para diciembre, ha estado sujeta al efecto perturbador de la pandemia en los campeonatos continentales de clubes de las confederaciones que sirven como vía para el evento.

La introducción de estrictos protocolos de regreso al juego ha facilitado la exitosa reanudación de los campeonatos continentales de clubes, el último de los cuales está programado para concluir a fines de enero de 2021.

Como resultado, la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020 ahora se celebrará del 1 al 11 de febrero de 2021, y tendrá lugar en Qatar según la designación de sede original por parte del Consejo de la FIFA en junio de 2019 .

De acuerdo con el Protocolo de partidos internacionales de la FIFA, la FIFA y el país anfitrión proporcionarán las garantías necesarias para la salud y la seguridad de todos los involucrados.

Los equipos que jugarán hasta este momento el Mundial de Clubes

Los equipos Bayern Munich, campeón de la Champions League y el cuadro Al-Duhail de Catar, tienen sus lugares para este certamen, en tanto que el campeón de Sudamérica, el de Concacaf, Asia, África y Oceanía, se definirán en próximas fechas.

Otros torneos también se postergaron por decisión de la FIFA

Además del Mundial de Clubes, la Copa del Mundo de las categorías Sub 20 y Sub 17 no se competirán en 2021 y serán en 2022, en Costa Rica y la India, respectivamente.