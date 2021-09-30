Napoli vs Spartak Moscú | Cobertura EN VIVO

La Jornada 2 de la Europa League se pone en marcha para el cuadro del Napoli, que tendrá en casa una dura visita, la del Spartak de Moscú, que buscará a toda costa dar un golpe en el Estadio Diego Armando Maradona.



Este jueves 30 de septiembre, el cuadro napolitano anhela alcanzar sus primeras tres unidades del certamen, luego de haber empatado en el arranque ante el Leicester.

Ahora en esta jornada y siendo locales buscan aprovecharse del equipo que hasta ahora, está en el fondo de la competencia, aunque esta aún es muy joven y podrían darse movimientos en esta misma fecha.

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Napoli llega con la motivación al máximo

El cuadro de Luciano Spalleti, marcha como puntero en la altamente competida Serie A, con 18 unidades, dos más que el cercano perseguidor Milan, y 4 más que el Inter de Milán.

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Luego vienen la Roma y la Fiorentina que suman 12 puntos cada uno. Con un cuadro interesante y una propuesta vertical, el Nápoles se coloca como líder, posición que tal vez no se hubiera pronosticado, pero que tras seis fechas ha logrado fabricar y sostener.

Con ese factor, el Nápoles llega motivado al duelo de esta jornada en la Europa League, entendiendo que el mismo despliegue del torneo doméstico debe observarse en el certamen continental y que además puede funcionar como una oportunidad de seguir afinando detalles.

Spartak, con un paso incierto

Por el lado del Spartak de Moscú, las cosas no pintan del todo bien, pues no figuran en los primeros 5 del torneo ruso. Con 13 unidades, de 27 posibles, están en el lugar ocho del torneo.

En la punta está el Zenit, con 23 unidades, seguido del Dinamo de Moscú con 19 unidades y luego el Lokomotiv, con 17 puntos.

El Spartak, en sus últimos 5 juegos, ha ganado dos, cayó en dos y empató en uno, que es de hecho el resultado más reciente.

Chucky Lozano estaría en la cancha

El mexicano Hirving Chuky Lozano sería uno de los hombres que esté en el terreno de juego, para enfrentar al cuadro ruso en casa y alcanzar la victoria. El azteca es recurrente en el equipo de Spalleti por su movilidad, su explosividad y evidentemente por el gol y las ocasiones que genera.

Chucky, luego de reponerse de un golpe impresionante jugando con Selección Nacional, ha recobrado su nivel y está siendo importante para los napolitanos.