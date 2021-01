No le perdonan a Zlatan Ibrahimovic el pleito ante Lukaku

El futbolista Zlatlan Ibrahimovic tuvo un pleito el pasado martes ante Romelu Lukaku, motivo por el cual la Liga Serie A italiana informó en un comunicado que su actuar no será ignorado, por lo que se irá con un partido de suspensión; el jugador belga no se quedará sin un merecido castigo.

La bronca de las dos figuras del balompié italiano le dio la vuelta al mundo, por la forma en la que ambos jugadores se encararon y quedaron al borde de los golpes.

Al final los jugadores no tuvieron un altercado más intenso gracias a que los compañeros los separaron, pero el momento hizo recordar que los los jugadores ya traen pique de la Premier League.

El Juez Deportivo de la Serie A (Primera División) de la Liga italiana ha sancionado a Ibrahimovic por una “doble tarjeta amarilla por comportamiento no reglamentario en el campo y por mala conducta contra un oponente”.

Hasta ahora no se conoce si el Milan o el propio jugador apelarán el castigo, pues el delantero veterano no estará en el duelo de ida de la Copa de la temporada siguiente, aunque es una incógnita si para entonces el también artemarcialista seguirá en el cuadro rojinegro.

Es por todos conocido el temperamento de Zlatan y la personalidad que tiene, pero el ariete ex del Inter, Barcelona, Manchester United, Galaxy y más conjuntos, no logró mantener la calma por la calentura del cotejo.

Lukaku del mismo modo es castigado

La Serie A no pasa por alto que el belga también tuvo su participación en esta trifulca, y acota que el jugador tuvo un “comportamiento no reglamentario en el campo”, por lo cual no estará en el terreno de juego en la Semifinal ante la Juventus.

El derbi que se jugó esta semana y que tuvo este penoso momento, acabó 2-1 para el Inter, con un gol de tiro directo por el danés Christian Eriksen en el 97, justo en la agonía del encuentro.