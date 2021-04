No quiero jugar más en Europa, muero por ir a Boca: Lucas Torreira

Ayer surgió como una posibilidad, un rumor que parecía estar lejano de convertirse en realidad. Y es que en el último tiempo, han sonado tantos nombres de futbolistas que se desempeñan en Europa para ponerse la camiseta de Boca Juniors, que ya es difícil darle seriedad a esas posibilidades. Pero una tragedia familiar le dio forma a este rumor que hoy es altamente posible. Lucas Torreira podría llegar a la Bombonera.

Lucas Torreira es el nombre del nuevo jugador que sueña con jugar en el xeneize. El volante uruguayo de 25 años de edad, y juega a préstamo con el Atlético de Madrid pero pertenece al Arsenal de Inglaterra, hoy dejó muy claro que ya no quiere jugar en Europa y que su intención es jugar con el conjunto de la Boca.

Hace un par de días falleció la mamá de Lucas a causa del covid-19 y, ante el dolor provocado por esta tragedia, el seleccionado charrúa decidió que ya no quiere vivir lejos de sus familiares y por ello su intención, desde ya, es vestir la camiseta que siempre soñó defender: la de Boca Juniors.

“La noche que falleció mi mamá, uno de los primeros en llamarme fue mi representante. Y ahí le dije: ‘Pablo, yo no quiero jugar más en Europa, quiero jugar en Boca”, contó el jugador en entrevista con el programa F90 de ESPN Argentina.

TE PODRÍA INTERESAR: HAALAND COQUETEA CON REAL MADRID Y BARCELONA

Siempre ha querido jugar con Boca

Sin duda, fue una charla fuera de lo común. No es normal que un futbolista con contrato vigente, con la vida resuelta en Europa y con un buen futuro dentro del balompié del Viejo Continente se pronuncie abiertamente sobre sus ganas de no volver a integrarse ni al Atlético, ni al Arsenal.

“Siempre lo dije, me muero por jugar en Boca. No sólo por este momento personal, es de hace varios años. Por eso, si no es ahora, será más adelante. Ojalá se dé todo muy pronto y pueda estar ahí para cumplir este lindo sueño que tengo”, afirmó el jugador que se ha convertido en un habitual en las convocatorias de su selección nacional.

Para cerrar, Lucas afirmó que: “mi papá, entre lágrimas, me dijo que es el momento de jugar en Boca”. Ahora solo falta que Riquelme llame al futbolista y comiencen las negociaciones entre clubes por el jugador que desde hace ocho años vive alejado de sus afectos y que ha decidido que llegó el momento de acercarse a casa.