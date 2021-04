No quiso saber nada de Cruz Azul , se les escapó de la concentración

Wilmane Exumé jugador del Arcahale FC de Haití que esta noche se enfrenta a Cruz Azul por la vuelta de los Octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF habría abandonado la concentración del equipo según reporta el medio Haití Tempo. La delegación del cuadro de Haití arribó ayer a la capital de la República Mexicana, según el medio, el jugador que no tuvo actividad en la ida no se le ha visto en el hotel de concentración, por lo que los propios integrantes de la delegación presumen que Wilmane habría aprovechado su estancia en la CD de México para desertar.

El viaje a México ha sido un calvario para el Arcahale FC.

EL equipo haitiano vaya que ha sufrido en esta eliminatoria de Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y no precisamente por lo que haya hecho en la cancha Cruz Azul. El juego de ida terminó sin anotaciones a pesar de que en calidad, nómina y prestigio Cruz Azul partía como amplio favorito frente a un equipo que se llegó a calificar como semiprofesional. El equipo de Haití estuvo a nada de no realizar el viaje a México para disputar el juego de vuelta ya que no contaban con los recursos económicos para el pago del traslado, hospedaje y alimentación del equipo a la CD de México, la CONCACAF tuvo que entrar al rescate y cubrir los 150 mil dólares que costaba la expedición haitiana a México.

Des está manera Cruz Azul se mide con la obligación de ganar para amarrar su pase a los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante un débil en el papel Arcahale FC,que además de todo, tendrá que olvidarse de los predicamentos que han pasado en busca del milagro más grande que podría tener el futbol de Haití a nivel de clubes en tiempos recientes.