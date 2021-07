No se reencontrarán Messi y Neymar en el PSG

México. El equipo francés Paris Saint Germain (PSG) se baja del barco para la contratación del astro argentino Lionel Messi y la posible unión de la “Pulga” con su amigo el brasileño Neymar.

Según el diario ‘Le Parisien’, que siempre maneja información de primera mano del equipo parisino, ha publicado que “El PSG renuncia al sueño de ver juntos en el Parque de los Príncipes a Neymar y Messi”.

Luego de analizar la posible contratación de Lionel Messi, sondeando a su entorno, el PSG ha comprendido que el argentino quiere quedarse en el Barcelona y cree que así acabará sucediendo pese a la crisis económica que atraviesa la escuadra culé. El equipo francés, además, ya ha hecho un gran gasto no tanto en fichajes, pese a los 60 millones pagados por Achraf Hakimi proveniente del Inter; como sí en contratos muy elevados a jugadores que llegan libres como el arquero Donnarumma (Milan), Sergio Ramos (Real Madrid) o Wijnaldum (Liverpool).





Con este paso a un costado del PSG, la continuidad de Lionel Messi en el Barcelona está cada vez más cerca aunque la incertidumbre existe desde que el argentino acabó su contrato el pasado 30 de junio y que depende también del encaje económico en las cuentas que hay presentar en La Liga española.

El presidente del Barcelona Joan Laporta muestra su optimismo un día sí y otro también sobre la continuidad del argentino.

Por lo que se ve la única piedra que queda en el camino de Messi y el Barcelona es el Manchester City, pero se ve casi imposibe que ese obstáculo detenga el encuentro entre el jugador y el club catalán.

Neymar y Messi, amigos en las buenas como en las malas

Hace unos días el brasileño Neymar felicitó a su excompañero de equipo en el Barcelona Leo Messi por ganar la Copa América con la selección argentina, y afirmó que, pese a “odiar perder”, el futbol le estaba “esperando para ese momento”.



“Perder me duele, me lastima... es algo con lo que todavía no he aprendido a vivir. Ayer cuando perdí, fui a darle un abrazo al más grande y mejor de la historia que vi jugar”, afirmó Neymar en su cuenta de Instagram.

Y confesó las palabras que le dijo al final del encuentro cuando se fundieron en un sentido abrazo: “Joder, me has ganado. Odio la pérdida pero disfruta de tu título hermano. El futbol te estaba esperando para ese momento”.

El capitán brasileño reconoció sentir un gran respeto y admiración por lo que Messi hizo por él y “por el futbol”.