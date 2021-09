La muerte de su padre le costó el puesto

La vida personal puede afectar el desempeño de un futbolista. Y ese fue el caso de Frank Fabra , lateral izquierdo colombiano de Boca Juniors, quien a causa de la muerte de su padre perdió el puesto titular en el cuadro que dirige Sebastián Battaglia. Hoy, el defensor que lleva seis años en la institución, acumula dos partidos consecutivos como titular y ha mostrado un mejor rendimiento por lo tanto, se perfila para iniciar en el clásico ante River Plate del próximo domingo.

“Fue difícil. Los primeros partidos que volví luego de la muerte de mi papa´, no entrené, llevaba tres semanas sin entrenar. Pero el equipo me necesitaba porque Barco tenía un golpe, y entré a la cancha sin entrenar ni un minuto y sin hacer pretemporada. Aún hoy sigo sin hacer pretemporada. Partido a partido es que me voy sintiendo mejor, pero esos partidos fueron muy difíciles, pero los que juzgan no sabían que no había entrenado ni nada”, contó el colombiano en entrevista para ESPN Argentina .

Hace unos días, Raúl Cascini, miembro del Consejo de Futbol del club, había declarado que Fabra no estaba apto para entrar a la cancha porque no se encontraba bien en lo anímico. Durante ese periodo, el seleccionado nacional de Colombia, perdió el puesto con el juvenil Agustín Sandez. Hoy parece que, quien fuera indiscutible en la banda izquierda durante años, volvió a adueñarse de la posición.

Frank y su relación con las críticas

Fabra, quien perdió a su padre en plena Copa América, también habló sobre si las críticas le afectaron o no. “El eco llega y se escucha un poco, pero uno tiene que blindarse y no creer esos comentarios. No me puedo dejar llenar la cabeza, ya llevo seis años en esta institución, y he vivido momentos muy lindos, así que no tengo que llenarme la cabeza por los momentos malos que pasa uno individualmente”.

Para finalizar, Fabra aseguró que hoy está un poco mejor y que la pasó muy mal. Pero también, que tiene claro que tiene que ser fuerte porque tiene una familia detrás. Sobre su familia afirmó que ellos lo apoyan mucho, pero que ellos también necesitan lo mejor de él y Fabra sabe que así, esté donde esté, su papá estará orgulloso de él.