Pancartas en contra del Liverpool por la Superliga

Londres, Inglaterra. El equipo inglés Leeds United puso una pancarta en la grada de su estadio previo al partido ante el Liverpool en contra de la Superliga europea con el mensaje: “Gánatelo en el campo. El futbol es de los aficionados”.

La escuadra del técnico argentino Marcelo Bielsa se enfrenta al Liverpool, uno de los doce equipos fundadores de la Superliga.

Por si te interesa: Cambia el formato de competencia en la Champions League

En la previa del encuentro, una avioneta sobrevoló el Estadio de Elland Road con el mensaje “Di no a la Superliga” y varios aficionados esperaron a los jugadores del Jürgen Klopp en los alrededores del campo para realizar cánticos en contra de la competición, apelando a la vergüenza de la institución y con referencias a la “muerte del futbol”.

Jürgen Klopp en desacuedo con la Superliga

Por su parte, el técnico del Liverpool el alemán Jürgen Klopp declaró que su opinión no ha cambiado, sigue criticando la Superliga europea de futbol como lo ha relizado desde hace meses y que ni él ni los jugadores han estado involucrados en el proceso de creación de la competición.

“Mis sentimientos y mi opinión no ha cambiado. Me enteré por primera vez ayer. Tenemos algo de información por ahora, no mucha. La gente no está contenta con esto y lo entiendo. No pudo decir mucho más porque no he estado involucrado en el proceso. Ni los jugadores ni yo. No sabíamos nada, así que tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla”, señaló el técnico germano en entrevista a la BBC.

Por si te interesa: Todos los detractores de la Superliga ¡Es un escándalo!

“Tengo 53 años. Desde que he sido profesional, la Champions ha estado ahí. Mi objetivo siempre ha sido entrenar a un equipo que la jugara. No tengo problemas con la Champions. Me gusta el aspecto competitivo del futbol y me gusta que el West Ham tenga la oportunidad jugar la Champions. ¿Qué puedo decir? No es algo fácil”, agregó Klopp.