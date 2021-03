Pelé recibe la vacuna que tanto esperaba ¡Larga vida al Rey!

La estrella del futbol mundial, Pelé, recibió este martes la vacuna contra el covid-19, con la cual quedó protegido contra esta enfermedad que ha causado estragos en todo el mundo desde hace aproximadamente un año.

El ex futbolista de exactamente 80 años, está entre el grupo de riesgo más alto, debido a su avanzada edad, por lo que el hecho de haber sido vacunado, es una gran noticia para el mundo del deporte y para el futbol.

Pelé mostró esa felicidad en las cuentas de redes sociales, en las que se le siendo vacunado

“Hoy ha sido un día inolvidable. ¡Tengo la vacuna! La pandemia aún no ha terminado. Necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas mientras muchas personas aún no han sido inmunizadas. Lávese bien las manos y quédese en casa, si es posible. Cuando salga, no olvide usar una mascarilla y mantenga su distancia social. Esto pasará si podemos pensar en el prójimo y ayudarnos unos a otros”, comentó Edson Arantes do Nascimento.

¿Qué vacuna recibió Pelé?

Pelé fue vacunado este martes, y aunque no se especificó cuál de las vacunas recibió, se sabe que en Brasil por ahora solo han llegado la de CoroVac, producida en China y la de AstraZeneca, de origen sueco.

Esta inmunización llega en un momento determinante, pues Pelé lleva casi un año resguardado en un país en el que las cifras son alarmantes con 260 mil muertos confirmados, siendo 8 mil 244 los fallecidos en la última semana.

Por este motivo, es que en su mensaje, Pelé además invitó a no bajar la guardia para que pronto la pandemia deje de causar muertes en el mundo.

Pelé reventó las redes con su anuncio

La publicación en la red social Instagram, tenía poco más de 390 mil ‘me gusta’ y 2 mil 900 comentarios, siendo de las publicaciones que se convirtieron en tendencia.

En esa red, hubo ‘likes’ como el de Luka Modric, siendo una de las tantas personalidades que celebraron la vacunación de Pelé.