¿Pelé está delicado de salud? Su hija aclara el tema

La hija del ex futbolista Pelé, aclaró a través de redes sociales que la salud de su padre es estable y negó rotundamente que le hayan detectado otros tumores en su organismo, como reportaron medios en Brasil en recientes horas.

Kely Nascimento tuvo que salir al paso a versiones sobre el supuesto agravamiento de la salud del “rey”, por medio de un mensaje vertido en Instagram.

“Ayer me bombardearon por mensajería de whatsapp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió", afirmó Kely Nascimento.

Pelé, con constante atención por los médicos

La hija de Pelé, orillada por los rumores, tuvo que explicar que "él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurran de vez en cuando”.

Agradeció además a toda la afición por el interés y la preocupación, reiterando que no hay un problema grave en estos momentos como se especuló.

¿Cuál fue la información falsa por la cual ocurrió esta aclaración sobre la salud de Pelé?

Las versiones de prensa, que hablaban de un supuesto agravamiento en la salud de Pelé, surgieron el jueves luego de que Pelé, de 81 años, recibiera el alta del hospital al que acudió un día antes para una nueva revisión.

Aunque los médicos puntualmente dieron un informe, un medio de Brasil indicó que se le habían detectado dos tumores, en el hígado y en el intestino, y un tercero surgiendo en el pulmón.

Los problemas de salud de Pelé en los últimos años

La salud de Pelé, considerado por un sector de la afición como el más grande en la historia, se ha visto deteriorada, debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir algunas crisis renales, todo ocurrido en los últimos años.