Manchester City, ya es mal visto en la Premier League

En el futbol de Inglaterra el veredicto que permite al Manchester City jugar en competencias europeas, no ha caído nada bien en otros equipos, que han manifestado un rotundo rechazo ante los citizens.

El lunes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) revocó la decisión de no permitir al City jugar en competencias de Europa en 2 años, aunque permaneció una multa de 10 millones de euros, una cifra baja y cómoda para la escuadra que dirige Pep Guardiola.

Junto con la decisión llegó la crítica del entrenador que ya se colgó el título de la Premier este año,Jürgen Klopp, quien recalcó que por personalmente cree que es bueno por el City, aunque no calificó de un mal día para el futbol.

“No creo que ayer haya sido un buen día para el futbol. El FFP es una buena idea. Está ahí para proteger a los equipos y la competencia”, dijo el alemán.

Por su parte, Mourinho señaló que es una vergüenza lo que ocurre, porque si el City no es culpable, no tendría que pagar nada, indicando así que entonces la culpa se traduce en una multa y no en la eliminación de esta escuadra.

“Si Man City no es culpable de ello, ser castigado por unos millones es una vergüenza. Si no eres culpable no eres castigado”, comentó el portugués.

Sentenció que no dice que este equipo sea culpable, solamente expuso las contradicciones por las cuales califica de vergonzosa, esta decisión.