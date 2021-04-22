Preparan hoteles flotantes para el Mundial de Qatar de 2022

La idea del Mundial de Qatar 2022 engloba, de por sí, una serie de lujos sin precedentes en el futbol; sin embargo, dentro de las innovaciones que se planean, hay una que destaca y trasciende a lo que –hasta hoy- se ha presentado en cualquier evento deportivo.

Para la entrante Copa del Mundo, la nación árabe ha echado a andar un proyecto que promete romper todo tipo de barreras y estereotipos: hoteles flotantes para hospedar a aficionados de cualquier parte del mundo que viajen para presenciar la fiesta más grande del balompié.

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En total, serán 16 hoteles y estos se ubicarán en las costas de Qetaifan Island North, en la ciudad de Lusail, a 23 kilómetros de la capital, Doha, por lo tanto, estarán relativamente cerca del estadio ‘Lusail’, que tendrá un aforo de 80 mil personas y ha sido designado como sede para la final del magnoevento.

Cada uno de los hoteles contará con cuatro pisos y sumarán mil 616 habitaciones, cuya medida oficial será: 72 metros de largo y 16 de ancho. Debido a que requieren de sólo cuatro metros de profundidad, todos ellos podrán ser reubicados una vez que la Copa del Mundo concluya. El estadio, por su parte, se transformará en un espacio comunitario que incluirá escuelas, negocios, cafés y hospitales.

Catar estima un 1.2 millones de visitantes

Pese a que la pandemia del Covid-19 ha inyectado incertidumbre en prácticamente todos los eventos masivos, Catar no ha detenido la producción de las comodidades para recibir a un estimado de 1.2 millones de turistas. Pero no todo será lujo; las opciones de hospedaje en Doha rondan las 40 mil habitaciones en hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas.

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Por si fuera poco, se instalarán zonas temporales que han sido denominadas ‘fan villages’, conformadas por tiendas de campaña tipo ‘glamping’ para entre 10 mil y 15 mil visitantes, además del empleo de camarotes en cruceros anclados sobre el puerto de Doha.